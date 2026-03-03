قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

فوائد تناول القرنبيط الصحية .. وأفضل طرق لتناوله دون فقدان قيمته الغذائية

فوائد تناول القرنبيط الصحية
فوائد تناول القرنبيط الصحية
آية التيجي

عاد القرنبيط ليتصدر قوائم الطعام الصحية حول العالم، بعد سنوات طويلة من تقديمه مسلوقًا بشكل تقليدي. ورغم بساطته، فإنه يُعد من أكثر الخضروات تنوعًا وفائدة غذائية، خاصة مع تزايد الاهتمام بالأنظمة منخفضة الكربوهيدرات مثل الكيتو.

أنواع القرنبيط.. هل يختلف الأبيض عن البنفسجي؟

وينتمي القرنبيط إلى عائلة الخضروات الصليبية، وهو قريب من البروكلي والكرنب، ويتكوّن من براعم زهرية غير مكتملة النمو تتجمع حول ساق سميكة.

ولا يقتصر القرنبيط على اللون الأبيض المعروف، بل يتوافر أيضًا بالألوان:
ـ البنفسجي (يحتوي على مضادات أكسدة مثل الأنثوسيانين)
ـ الأخضر (غني بالكلوروفيل)
الرومانسكو الحلزوني الشكل
من الناحية الغذائية، الفروق بسيطة، لكن تنويع الألوان يساعد على الحصول على طيف أوسع من المركبات النباتية المفيدة.

فوائد تناول القرنبيط الصحية

القيمة الغذائية للقرنبيط

ويُعد القرنبيط خيارًا مثاليًا للراغبين في فقدان الوزن أو تحسين نمطهم الغذائي، إذ يحتوي 25–27 سعرة حرارية فقط لكل كوب
حوالي 5 جرامات كربوهيدرات، نحو 2–2.5 جرام ألياف لكل 100 جرام
خالٍ تقريبًا من الدهون.

كما يحتوي القرنبيط على فيتامين C، فيتامين K، حمض الفوليك، فيتامين B6، فيتامين B5 (حمض البانتوثينيك)، البوتاسيوم
الكولين.

فوائد تناول القرنبيط الصحية

هل القرنبيط مفيد للهضم؟

ويعتبر القرنبيط مصدر جيد للألياف غير القابلة للذوبان، التي:

ـ تساعد على تنظيم حركة الأمعاء
ـ تعزز الشعور بالشبع
ـ تدعم صحة الجهاز الهضمي
لكن يجب تناوله باعتدال، إذ قد يسبب الانتفاخ والغازات لدى بعض الأشخاص، خاصة مرضى القولون العصبي (IBS) أو من يتبعون حمية FODMAP.

فوائد تناول القرنبيط الصحية

هل يتعارض القرنبيط مع بعض الأدوية؟

ورغم فوائده، هناك حالات تستوجب الحذر:
ـ مرضى السيولة (الوارفارين):
يحتوي القرنبيط على فيتامين K الذي يؤثر على تجلط الدم، لذا يُنصح بالحفاظ على تناول كمية ثابتة دون تقلبات كبيرة.

ـ مرضى الغدة الدرقية:
تناول القرنبيط النيئ بكميات كبيرة قد يؤثر على امتصاص اليود، لذا يُفضل طهيه جيدًا.

فوائد تناول القرنبيط الصحية

أفضل طريقة لطهي القرنبيط دون فقدان فوائده

ويفقد الطهي الزائد قوام القرنبيط وبعض العناصر الحساسة للحرارة مثل فيتامين C. لذلك يُنصح بـ:
ـ الطهي بالبخار الخفيف
ـ الشوي
ـ التحميص بالفرن
ـ تناوله نيئًا باعتدال

فوائد تناول القرنبيط الصحية

ماذا نأكل مع القرنبيط لزيادة الاستفادة؟

لتحقيق أقصى قيمة غذائية، يُفضل:
ـ تناوله مع مصدر بروتين (مثل الدجاج أو الأسماك)
ـ إضافة دهون صحية (زيت الزيتون أو الأفوكادو) لتحسين امتصاص فيتامين K
ـ دمجه مع خضروات أخرى لزيادة الألياف.

فوائد القرنبيط القيمة الغذائية للقرنبيط هل القرنبيط مفيد للرجيم القرنبيط والكيتو أضرار القرنبيط القرنبيط والقولون العصبي أفضل طريقة لطهي القرنبيط القرنبيط منخفض الكربوهيدرات خضروات صليبية

