ميناء دمياط يستقبل سفينة ترفع علم بنما بها 58200 طن قمح



أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة .. بينما غادر عدد 11 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 27 سفينة ، منها السفينة ( TEKUNG BENEFIT ) و التي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 200 م وعرضها 32 م القادمة من مالطا و على متنها حمولة تقدر بـ 58200 طن من القمح لصالح القطاع العام .

وقدأوضح البيان أنه قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18418 طن تشمل 3565 طن يوريا و 6300 طن جبس و 1000 طن أسمنت و 40 طن علف بنجر و 7513 طن بضائع متنوعة .

كما أشار البيان إلى أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 47250 طن تشمل : 10062 طن قمح و 4700 طن ذرة و 13800 طن خردة و 750 طن بازلاء و 6283 طن خشب زان و 5100 طن ابلاكاش و 1800 طن كسب صويا و 4542 طن زيت طعام و 675 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 213 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1266 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 301 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1683 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 43660 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 8633 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3870 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كفر الشيخ ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 5535 حركة .