مجلس التعاون يدين الاعتداء الإيراني على ميناء الفجيرة ويصفه بالتصعيد الخطير

أعرب جاسم محمد البديوي، الأمين العام لـمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانة المجلس واستنكاره الشديدين للاعتداء الإيراني الآثم الذي استهدف ميناء الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مؤكداً أن هذا العمل العدواني يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة عضو في المجلس، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وشدد على أن استهداف المنشآت الحيوية والبنى التحتية يُعد سلوكاً مرفوضاً ومداناً بكل المقاييس، ويعكس نهجاً تصعيدياً يضرب بعرض الحائط قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، ويهدف إلى زعزعة أمن دول مجلس التعاون وتقويض استقرار أسواق الطاقة العالمية، كما يشكل خطراً مباشراً على أمن الإمدادات الإقليمية والعالمية، وسلامة الملاحة البحرية، وحركة التجارة الدولية.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات الإيرانية المتكررة، ووضع حد فوري للتصرفات غير المسؤولة التي تقوض الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

كما جدد الأمين العام تضامن مجلس التعاون الكامل والراسخ مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً الوقوف صفاً واحداً معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وصون سيادتها والحفاظ على سلامة منشآتها الحيوية.