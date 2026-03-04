تحرير 58 محضر مخالفة في حملات موسعة على المخابز والأسواق بدمياط

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة دمياط برئاسة مجدى عبد الكريم ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في دمياط، عدة حملات رقابية مكثفة على الانشطه التموينيه والمخابز والأسواق ومستودعات البوتاجاز ، بهدف متابعة التزام المنشات وضبط الأسعار والتصدي لأي محاولات غش او تلاعب بالحصص التموينيه وتوفير السلع للمواطنين

وأسفرت الحملات التي جرت اليوم الثلاثاء عن تحرير ٥٨ محضر مخالفة في مختلف القطاعات داخل نطاق المحافظة.

بلغ عدد محاضر المخابز ١٥ محضر شملت، تحرير ٥ محاضر نقص وزن، تحرير محضر مخالفه مواصفات، تحرير ٤ محاضر عدم وجود سجل زيارات، تحرير ٣ محاضر عدم نظافه ادوات عجين، تحرير ٢ محضر عدم اعطاء بون للمواطن

كما اسفرت حملات الاسواق عن ٤٢ محضر شملت تحرير ٢٥ محضر عدم اعلان عن الاسعار

،تحرير ٩ محاضر عدم وجود شهاده صحيه، تحرير ٣ محاضر تشغيل عماله بدون شهاده صحيه، تحرير ٣ محاضر بدال تمويني مغلق

، تحرير ٢ محضر عرض لحوم مكشوفه

كما تم تحرير محضر بقطاع المواد البتروليه بسبب بيع بنزين ٨٠ بازيد من السعر الرسمي

واكد مجدي عبدالكريم عامر وكيل وزاره التموين تكثيف الحملات التموينيه خلال الفتره المقبله للتصدي لاي مخالفات في مختلف الانشطه والتعامل الفوري مع اي تجاوزات وضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق الانضباط داخل الاسواق حفاظا على حقوق المواطنين