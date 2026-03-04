تطور خطير.. الدفاعات الجوية الإيرانية تسقط طائرة أمريكية مقاتلة إف-15

كشفت وكالة تسنيم للأنباء، يوم الأربعاء أن الدفاع الجوي الإيراني تمكن من إسقاط طائرة مقاتلة أمريكية من نوع "إف 15"، دون ذكر مزيد من التفاصيل بهذا الشأن.

ةأعلن الحرس الثوري الإيراني مساء الثلاثاء استهداف قوات المشاة الأمريكية في الكويت بعشرات من المسيرات التدميرية، وفي الوقت نفسه أكد الحرس الثوري استهدف 160 من قوات المشاة الأمريكية في دبي وقتل 100 منهم.

وأضاف الحرس الثوري الإيراني في بيان له، أنه استهدف القاعدة الأمريكية بمنطقة الشيخ عيسى في البحرين بصواريخ ومسيرات.

وفي وقت سابق، صرّح ترامب لشبكة CNN بأن "الموجة الكبرى" للهجوم الأمريكي على إيران لم تبدأ بعد، موضحا أن أهدافه تتركز على تدمير القدرات الصاروخية الإيرانية، والقضاء على أسطولها البحري، وإنهاء طموحاتها النووية، ومنعها من تسليح الجماعات المسلحة.

وتواصل إيران ووكلائها استهداف حلفاء الولايات المتحدة في الخليج، حيث استُهدفت السفارة الأمريكية في السعودية بطائرات مسيّرة إيرانية مشتبه بها، وسُمع دويّ انفجارات في العراق، ودوّت صفارات الإنذار فوق البحرين. وفي الوقت نفسه، تشنّ إسرائيل غارات على أهداف تابعة لحزب الله في بيروت.