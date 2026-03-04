هانز فليك: برشلونة خاطر بلاعبيه أمام أتلتيكو مدريد رغم الإصابات.. وخيبة الأمل في كأس ملك إسبانيا

أكد هانز فليك، مدرب برشلونة، أن فريقه خاطر بلاعبيه خلال المباراة أمام أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، مشيراً إلى الإصابات الجديدة التي يعاني منها الفريق وتأثيرها على النتائج.

وتغلب برشلونة على أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف دون رد في مباراة الإياب، إلا أن الفريق ودع البطولة بسبب خسارته في مباراة الذهاب بأربعة أهداف دون رد.

وقال فليك في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "كنا شجعانًا وأنا فخور، كانت مباراة رائعة، كنا نفتقر لهدف واحد، لكننا لعبنا بشكل ممتاز. بيرنال، كوبارسي، جيرارد، لاعبون شباب قدموا كل ما لديهم من أجل النادي، ومع ذلك، نشعر بخيبة أمل لعدم تسجيلنا الهدف الرابع".

وأوضح المدرب الألماني: "لدينا إصابتان إضافيتان (كوندي وبالدي)، وهذا لا يُرضيني، بالإضافة إلى فرينكي دي يونج، لدينا ثلاثة لاعبين مصابين في أسبوع واحد.. علينا التحدث مع الفريق الطبي ومع الطاقم لمنع تفاقم الوضع".

وأضاف: "علينا الانتظار حتى الغد لمعرفة حالة كوندي وبالدي. الجميع بذل قصارى جهده، ومن الطبيعي الشعور بخيبة الأمل بعد المباراة".

أشاد فليك بمستوى اللاعبين الشباب: "أتيحت لنا فرص، وكان الجميع مقتنعًا بطريقة اللعب. سجل بيرنال هدفين، وكان كوبارسي مذهلاً أيضًا.. هذه هي العقلية التي كنت أبحث عنها، بإمكانهم أن يكونوا من بين الأفضل في العالم".

وتحدث عن لاعبه بيدري قائلاً:" أنا سعيد لأنه لم يحدث له شيئًا. كنا بحاجة إليه في الملعب، ولهذا السبب سألته إن كان بإمكانه الاستمرار، وأخبرني أنه بخير بعد المباراة. بوجوده، أصبحت المباراة مختلفة".

وأشار فليك إلى أن الفريق سيواصل العمل بجد في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا:"خطوة بخطوة، لا يزال أمامنا طريق طويل. تركيزنا منصبّ على كل مباراة على حدة، بدءًا من مواجهة أتلتيك بلباو، مع ضرورة الراحة والتركيز على عملنا، التدريب الجيد، والتغذية السليمة".

وعن الأجواء داخل الفريق: "كانت الأجواء رائعة، الترحيب من الجمهور كان ممتازًا، والفريق متحمس للغاية. هذا الترابط هو أفضل ما يمكننا تحقيقه وسيساعدنا على الفوز بالألقاب".

وأكد فليك أن المستوى الدفاعي والجودة التي أظهرها الفريق يجب الحفاظ عليها والمضي قدمًا:"المستوى هو المعيار الذي يجب أن نصل إليه، وعلينا إثباته في كل مباراة، مع بذل قصارى جهدنا لتحقيق أفضل النتائج".