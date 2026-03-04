سحور الأساطير.. حسن شحاتة ونجوم الجيل الذهبي في ضيافة الصقر

دعا أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عدد كبير من لاعبي الجيل الذهبي في سحور مميز بدعوة مليئة بالذكريات والروح الرياضية.

وحضر حفل السحور الكابتن حسن شحاتة، نجم الزمالك السابق، ووالدة الراحل محمد عبد الوهاب نجم الأهلي السابق.

كما حرص لاعبو الجيل الذهبي على الحضور، منهم: عماد متعب وحسام غالي وأحمد فتحي، ومحمد ناجي جدو، ومحمد فضل، وإبراهيم سعيد.

من جانب آخر، كان قد كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، عن حقيقة عودة عماد النحاس لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “مصدر في الأهلي: عودة عماد النحاس للأهلي فكرة غير مطروحة حاليا خاصة أن توروب رفض استمراره في وقت سابق”.