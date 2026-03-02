أحمد حسن يكشف تطورات إصابة ياسين مرعي وموعد عودته للتدريبات

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق تطورات إصابة ياسين مرعي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن: مصدر في الجهاز الطبي للأهلي: ياسين مرعي يخضع لعدة جلسات استشفائية على مدار اليوم وهناك إصرار من اللاعب للعودة سريعًا من إصابته في العضلة الضامة.. وهناك تحسن كبير وقد يعود بعد أسبوعين فقط.

وتعادل الأهلي مع زد، 1-1 في المباراة التي اقيمت بينهما على استاد القاهرة، في الجولة العشرين من بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الأهلي لخوض مبارياته المتبقية في الدور الأول من منافسات الدوري المصري الممتاز، في إطار سعيه لاستعادة صدارة الترتيب والمنافسة بقوة على لقب البطولة خلال الموسم الجاري.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب

ومن المقرر أن يلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره المقاولون العرب ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام التاسعة والنصف مساء يوم الخميس المقبل.

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.