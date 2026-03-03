هجوم إيراني على الإمارات والكويت.. والدفاعات تتعامل مع رشقة من الصواريخ البالستية

أفادت تقارير أولية بوقوع هجوم إيراني استهدف مواقع في كلا من الإمارات العربية المتحدة والكويت، في تطور ينذر بتوسع رقعة المواجهة في المنطقة.





وقالت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان: "تتعامل حاليا الدفاعات الجوية الإماراتية مع رشقة من الصواريخ البالستية القادمة من إيران".





وأكدة الوزارة الجاهزية التامة للتعامل مع كافة التهديدات لضمان حماية أراضي الدولة وسلامة المواطنين والمقيمين.





و من جهة أخرى، أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بدوي صفارات الإنذار في إسرائيل.

وأُطلقت صفارات الإنذار في مناطق واسعة جنوب وشمال إسرائيل، قبل أن يتم تفعيل نظام الإنذار المبكر في مناطق الوسط، عقب عمليات إطلاق صواريخ من إيران.





ووفق المعطيات، جرى تفعيل أجهزة الإنذار مجدداً في مناطق واسعة في الشمال، شملت حيفا ومنطقة الكريوت والجليل، وسط حالة تأهب واستنفار في الجبهة الداخلية.