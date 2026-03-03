غارة عنيفة.. جيش الاحتلال يستهدف مبنى قناة "المنار" التابعة لحزب الله

أفادت تقارير إعلامية في لبنان بأن الجيش الإسرائيلي استهدف بغارة عنيفة فجر اليوم الثلاثاء، مبنى قناة "المنار" التابعة لـ"حزب الله"، في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له قبل تنفيذ الغارة بدقائق، إنه "يشن غارات على مراكز قيادة حزب الله ومستودعات أسلحته في بيروت".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر قبل منتصف ليل الاثنين (بالتوقيت المحلي)، إنذارا بالإخلاء إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية، وتحديدا في مبنى "المنار" وفي المباني المجاورة له في حي حارة حريك.

وتأتي هذه التطورات عقب إعلان "حزب الله" مسؤوليته عن إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل فجر الاثنين، قائلا إنها جاءت "ثأرا لمقتل المرشد الإيراني علي خامنئي ودفاعا عن لبنان".