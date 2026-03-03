قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدفاع القطرية: تصدينا لصاروخين باليستيين استهدفا مناطق بالدوحة
غارة عنيفة.. جيش الاحتلال يستهدف مبنى قناة "المنار" التابعة لحزب الله
أمير مرتضى منصور: مستعد للتحالف مع الشيطان من أجل الزمالك
10 مسيرات هجومية.. إيران تستهدف قاعدة عريفجان الأمريكية بالكويت
دعاء السجود يغفر ذنوبك ولو كانت مثل جبل أحد.. لا تغفل عنه
1000 جنيه رسوم على سيارات الجمرك وفقا لقانون المرور
سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 3-3-2026
ماركو مسعد: إيران تنتهج سياسة الأرض المحروقة في الحرب الحالية
تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا لبدء التوقيت الصيفي.. هل يكون في العيد؟
تراشق بالأحذية.. القبض على فتاتين تشاجرتا داخل مسجد بالبحيرة
هجوم إيراني على الإمارات والكويت.. والدفاعات تتعامل مع رشقة من الصواريخ البالستية
سرحت في الصلاة ونسيت أنا في الركعة الكام؟ علي جمعة يجيب
محافظات

أخبار أسوان.. متابعة للمدارس والوحدات الصحية وجهود المحليات للنظافة ورفع الإشغالات وضبط الأسواق

محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاثنين الموافق : 2/3/2026 أحداث متنوعة .

فقد واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، جولاته الصباحية الميدانية المفاجئة ، حيث قام المحافظ بالمرور على مجمع مدارس العروبة المشتركة للإطمئنان على إنتظام العملية التعليمية والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للطلاب حيث يأتى ذلك فى إطار المتابعة المستمرة لسير العمل داخل المنشآت الخدمية والتعليمية .


محافظ أسوان فى جولة مفاجئة بمجمع العروبة : لا تهاون فى الانضباط والنظافة.. صور

فى ظل الجهود المبذولة للإرتقاء بالمنظومة الصحية ، فاجأ المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان العاملين بوحدة طب أسرة الجوزيرة للوقوف على إنتظام سير العمل ومستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى المترددين على الوحدة .


محافظ أسوان يفاجئ وحدة طب أسرة الجوزيرة لمتابعة انتظام العمل ..صور

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، أن المرحلة الحالية تشهد طفرة فى قطاع التعليم بما يعتبر بمثابة ترجمة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، الذى يولى ملف التعليم أولوية قصوى بإعتباره الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وتحقيق مستهدفات رؤية الدولة المصرية 2030 داخل الجمهورية الجديدة .
محافظ أسوان: طفرة بقطاع التعليم بدخول 35 مدرسة جديدة للخدمة بالفصلين الأول والثانى الدراسى

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو برئاسة زهجر سليمان بتنفيذ تعليمات محافظ أسوان بشأن الإستغلال الأمثل للمشروعات القومية لصالح المواطنين حيث تم تسكين الباعة الجائلين بالسوق الأسبوعى بقرية الكلح شرق فى السويقة المخصصة لهم تمهيداً للتعاقد معهم لتحقيق الاستقرار المعيشى ، وتفريغ المدينة والقرى التابعة لها من الباعة الجائلين والإشغالات والعشوائيات .


أسوان: تسكين الباعة الجائلين بالسويقة لتحقيق الاستقرار المعيشي وتفريغ المدن من العشوائيات

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بإشراف اللواء أحمد صلاح الدين بتنظيم حملة إستهدفت طريق السادات وحى العقاد حيث تم مصادرة العديد من المضبوطات المخالفة ، فضلاً عن المرور على بعض المحال التجارية ، وتم التشديد على منع بيع الألعاب النارية والصواريخ .


حملات مكثفة لرفع الإشغالات وتطوير الإنارة بمركز ومدينة أسوان

شدد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على أهمية المرور المفاجئ على المنافذ والأسواق ، وخاصة خلال شهر رمضان المعظم وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين والجهات الرقابية للإطمئنان على توافر السلع بالكميات المناسبة ، والتأكد من الإلتزام بالتخفيضات المقررة ، وجودة المنتجات وصلاحيتها للإستهلاك الآدمى بما يحقق الإستقرار فى الأسواق ويخفف الأعباء عن كاهل المواطنين ، خاصة مع زيادة معدلات الإستهلاك.


محافظ أسوان يشدد على الرقابة على الأسواق والمنافذ خلال شهر رمضان المعظم لضبط الأسعار

