أسوان: تسكين الباعة الجائلين بالسويقة لتحقيق الاستقرار المعيشي وتفريغ المدن من العشوائيات

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو برئاسة زهجر سليمان بتنفيذ تعليمات محافظ أسوان بشأن الإستغلال الأمثل للمشروعات القومية لصالح المواطنين حيث تم تسكين الباعة الجائلين بالسوق الأسبوعى بقرية الكلح شرق فى السويقة المخصصة لهم تمهيداً للتعاقد معهم لتحقيق الاستقرار المعيشى ، وتفريغ المدينة والقرى التابعة لها من الباعة الجائلين والإشغالات والعشوائيات .

بينما قامت الوحدة المحلية بمدينة البصيلية برئاسة عاطف كامل بتكثيف جهود النظافة العامة بالشوارع المختلفة ، كما قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية برئاسة شوقى مصطفى بتنفيذ أعمال النظافة العامة وجرد الأتربة لإضفاء الشكل الجمالى بمختلف أنحاء المدينة .

جهود متنوعة

تنفيذاً لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف الجهود خلال المرحلة الحالية على مدار اليوم خلال الفترة الصباحية والمسائية لتنفيذ أعمال النظافة العامة ، ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، وتفريغ الصناديق والحاويات من القمامة لخلق متنفس حيوى وبيئة نظيفة ، مع تحسين جودة الخدمات المقدمة بما ينعكس بالإيجاب على المواطن الأسوانى .