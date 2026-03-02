لسبب صادم .. الزمالك يفقد محمد صبحي أمام الاتحاد السكندري

كشف الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن غياب محمد صبحي، حارس مرمى الأبيض عن مباراة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وأكد الجهاز الإداري أن البطاقة الصفراء، التي حصل عليها محمد صبحي في مباراة بيراميدز الأخيرة في الدوري هي الثالثة له، ليتأكد غيابه عن المباراة المقبلة.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، قد منح لاعبيه راحة اليوم الاثنين من التدريبات الجماعية عقب الفوز على بيراميدز في مسابقة الدوري.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدًا الثلاثاء على إستاد الكلية الحربية استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم الجمعة المقبل.