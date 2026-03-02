زوجة النني المغربية تحذف صورهما معا وتلغي متابعته

حذفت البلوجر حنان، الزوجة الثانية للاعب محمد النني، صورهما معا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وألغى محمد النني والبلوجر المغربية حنان متابعتهما لبعضهما البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار الجدل حول انفصالهما.

حساب البلوجر حنان زوجة محمد النني

آخر ظهور للنني وزوجته

و احتفل محمد النني لاعب منتخب مصر قبل فترة بعيد ميلاد زوجته الثانية.

ونشرت حنان زوجته النني صور من عيد ميلادها برفقة زوجها وابنها عبر الانستجرام وعلقت:" عائلتي اعظم هدية في عيد ميلادي ".

وفي سياق آخر وأثارت البلوجر حنان، الزوجة الثانية للاعب محمد النني، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ردّها على سؤال أحد متابعيها حول اتهامها بـ«خراب البيوت».

وردّت حنان عبر حسابها على موقع «إنستجرام» قائلة:«ما دخلتش بيتي إلا وكان مهزوز من الأساس، ما تقدرش امرأة تهدم بيت قائم على المودة والرحمة والنية الطيبة من الطرفين. اللي يخرب بيتي هو الظلم والنكد وسوء العِشرة، ومش هرمي خيبتي على غيري. اللي قدرت تدخله بشرع الله حلالها».

وجاء رد الزوجة الأولى بآية قرآنية قالت فيها:﴿في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضًا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون﴾.