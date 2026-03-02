سعر ميتسوبيشي اكليبس كروس 2018 المستعملة| صور

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏انتشارا، والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، فمنها الاقتصادية ‏‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.‏

أصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏‏المستعملة ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال شراء ‏سيارة جديدة.‏

وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏‏السيارات لفتت أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، ومن بينها ‏السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس ‏موديل 2018‏‏‏‏.‏

وتعتمد السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس ‏موديل 2018‏، على محرك تيربو رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، يولد قوة تصل إلى 150 حصانا وعزم دوران يبلغ 250 نيوتن متر، مما يوفر تسارع قوي واستجابة سريعة عند الانطلاق، يتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT بـ 8 سرعات وهمية، مع توفر خيارين لأنظمة القيادة: إما الدفع الأمامي (2WD) أو نظام الدفع الرباعي المتطور (S-AWC) الذي يعزز الثبات والتحكم على مختلف أنواع الطرق.

وتنفرد اكليبس كروس بلغة تصميم "Dynamic Shield" التي تمنحها واجهة هجومية ومصابيح LED نحيفة، مع سقف مائل يمنحها مظهر "الكوبيه" الرياضي، بينما يتميز الجزء الخلفي بجناح مدمج يقسم الزجاج الخلفي، أما من الداخل، فتوفر مقصورة ذكية مجهزة بشاشة عرض بمستوى الرأس (Head-Up Display)، وشاشة لمس تدعم أنظمة الترفيه، بالإضافة إلى مقاعد خلفية قابلة للطي والتحريك لزيادة مساحة التخزين أو توفير مساحة أكبر للأرجل.

وحصلت السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس ‏موديل 2018‏ على تقييمات أمان مرتفعة بفضل هيكلها الصلب وتجهيزاتها المتعددة، حيث تضم 7 وسائد هوائية في الفئات العليا، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)، وتوزيع قوة الفرامل إلكترونياً (EBD)، كما تدعم أنظمة مساعدة السائق المتقدمة، مثل نظام التحذير من التصادم الأمامي، ونظام مراقبة النقاط العمياء، وكاميرا 360 درجة لتسهيل عملية الركن.

وعن سعر السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس ‏موديل 2018‏‏، فياتي بمتوسط 750 الف جنيه، ‏‏وقد يختلف السعر بعض الشئ على حسب الحالة الفنية للسيارة‎.‎