قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد العذاب .. رامز جلال يشارك صورة جديدة من حلقة دياب
لا يريد العمل معها.. دياب يثير الجدل بحديثه عن غادة عبدالرازق والعلاج النفسي
بعد موجة الأمطار .. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الساعات القادمة
هل يجوز للمرأة الصلاة على الكرسي «من باب الستر» فقط؟.. رد حاسم من د. علي جمعة
استاد الملك فهد يستضيف نهائي كأس آسيا 2027
دعاء ليلة 13 رمضان.. كلمات تريح القلب من كل ضيق وتفرج كرب المكروبين
الأمين العام لـ الناتو: الضربات الإسرائيلية والأمريكية لإيران مهمة لتقويض قدرتها النووية
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. بشرى سارة للموظفين قبل عيد الفطر
من الصواريخ إلى النووي.. ترامب يكشف المحاور الأربعة للحرب ضد إيران
مسلسل فن الحرب الحلقة 13.. مفاجأة صادمة لـ يوسف الشريف
الأرصاد: غدا طقس دافىء نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 10
علي السبع يسرق فكرة أحمد رمزي.. تصعيد درامي في الحلقة 13 من فخر الدلتا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

سعر ميتسوبيشي اكليبس كروس 2018 المستعملة| صور

ميتسوبيشي اكليبس كروس
ميتسوبيشي اكليبس كروس
كريم عاطف

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏انتشارا، والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، فمنها الاقتصادية ‏‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.‏

أصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏‏المستعملة ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال شراء ‏سيارة جديدة.‏

وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏‏السيارات لفتت أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، ومن بينها ‏السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس ‏موديل 2018‏‏‏‏.‏

وتعتمد السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس ‏موديل 2018‏، على محرك تيربو رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، يولد قوة تصل إلى 150 حصانا وعزم دوران يبلغ 250 نيوتن متر، مما يوفر تسارع قوي واستجابة سريعة عند الانطلاق، يتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT بـ 8 سرعات وهمية، مع توفر خيارين لأنظمة القيادة: إما الدفع الأمامي (2WD) أو نظام الدفع الرباعي المتطور (S-AWC) الذي يعزز الثبات والتحكم على مختلف أنواع الطرق.

وتنفرد اكليبس كروس بلغة تصميم "Dynamic Shield" التي تمنحها واجهة هجومية ومصابيح LED نحيفة، مع سقف مائل يمنحها مظهر "الكوبيه" الرياضي، بينما يتميز الجزء الخلفي بجناح مدمج يقسم الزجاج الخلفي، أما من الداخل، فتوفر مقصورة ذكية مجهزة بشاشة عرض بمستوى الرأس (Head-Up Display)، وشاشة لمس تدعم أنظمة الترفيه، بالإضافة إلى مقاعد خلفية قابلة للطي والتحريك لزيادة مساحة التخزين أو توفير مساحة أكبر للأرجل.

وحصلت السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس ‏موديل 2018‏ على تقييمات أمان مرتفعة بفضل هيكلها الصلب وتجهيزاتها المتعددة، حيث تضم 7 وسائد هوائية في الفئات العليا، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)، وتوزيع قوة الفرامل إلكترونياً (EBD)، كما تدعم أنظمة مساعدة السائق المتقدمة، مثل نظام التحذير من التصادم الأمامي، ونظام مراقبة النقاط العمياء، وكاميرا 360 درجة لتسهيل عملية الركن.

وعن سعر السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس ‏موديل 2018‏‏، فياتي بمتوسط 750 الف جنيه، ‏‏وقد يختلف السعر بعض الشئ على حسب الحالة الفنية للسيارة‎.‎

سيارة جديدة السيارات المستعملة ميتسوبيشي اكليبس كروس ‏موديل 2018‏‏‏‏ ميتسوبيشي اكليبس كروس اكليبس كروس ‏موديل 2018 ميتسوبيشي اكليبس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

مي عز الدين

انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين

هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

بنيامين نتنياهو

الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف

لحظة سقوط طائرة

لحظة سقوط طائرة حربية أمريكية في الكويت وهبوط جنديين بالمظلات

الشاب الضحية بالغربية

ضبط زوج وأشقائه لاتهامهم بقتل شقيق زوجته طعنًا عقب صلاة التراويح بالغربية

الزمالك

مباريات الزمالك وبيراميدز والأهلي وسيراميكا المتبقية في الدور الأول بالدوري

الأهلي

خريطة إصابات الأهلي قبل مواجهة المقاولون.. الجزار جاهزا وتأكد خروج ثنائي الفريق

ترشيحاتنا

تفحم سيارة بالطريق الصحراوي بالإسكندرية

مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الصحراوي بالإسكندرية

محافظ بورسعيد يشارك “الأطفال الأيتام” بدار تحسين الصحة الإفطار الرمضاني

محافظ بورسعيد يشارك “الأطفال الأيتام” بدار تحسين الصحة الإفطار الرمضاني

محافظا كفر الشيخ والغربية

محافظ كفر الشيخ يكرم نظيره السابق اللواء علاء عبد المعطي

بالصور

سعر ميتسوبيشي اكليبس كروس 2018 المستعملة| صور

ميتسوبيشي اكليبس كروس
ميتسوبيشي اكليبس كروس
ميتسوبيشي اكليبس كروس

5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي.. أسرار بسيطة تخليها طرية ومليانة عصارة

5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي
5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي
5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي

أرخص 5 سيارات كهربائية 2026 بمصر.. تعرف عليها

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
سيارات كهربائية

سر المطاعم في الشوربة التقيلة.. لماذا تكون بقوام مثالي وطعم أغنى؟

سر المطاعم في الشوربة التقيلة.. لماذا تكون بقوام مثالي وطعم أغنى؟
سر المطاعم في الشوربة التقيلة.. لماذا تكون بقوام مثالي وطعم أغنى؟
سر المطاعم في الشوربة التقيلة.. لماذا تكون بقوام مثالي وطعم أغنى؟

فيديو

أول شهور لهبة السيسي

بعد تلقيها الكيماوي.. هبة السيسي تظهر حليقة الرأس وتثير تعاطف الجمهور

حقيقة اعتزال سمسم شهاب

مقولتش هعتزل | سمسم شهاب ينفي شائعات تحريم الفن .. ويؤكد تمسكه بالغناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الأحداث الإيرانية بتوقيت انتصارات مصر وكيفية التوصل للسلام

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر.. صمام الأمان في العالم العربي في زمن التحولات الكبرى

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سقوط القلاع الزجاجية وانكسار هيبة التاج

سيد الضبع

سيـد الضبـع يكتـب : وسط نيران الحروب … تبقى نعمة الأمن في مصر مسؤولية الجميع

د. ياسين عبد الله عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر

د. ياسين عبدالله يكتب: حقيقةُ الصِّيام

المزيد