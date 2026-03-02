عربيات مستعملة بـ 700 ألف جنيه

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وتوافره هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، مرسيدس بنز إيه 150، و بي إم دبليو إكس 3 ، وشيفروليه كابيتفا، ورينو سانديرو ستيب واي، وسيات ابيزا .

تحصل سيارة مرسيدس A150 موديل 2004 علي قوتها من محرك سعة 1400 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 225 ألف/كم، وتباع باللون الاسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تباع سيارة مرسيدس A150 موديل 2004 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

تستمد سيارة بي ام دبليو إكس 3 موديل 2007 قوتها من محرك سعة 3000 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 214 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

يصل سعر سيارة بي ام دبليو إكس 3 موديل 2007 في سوق السيارات المصري للمستعمل إلي 700 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

تنقل قوة سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2010 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 155 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

يبلغ سعر سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2010 في سوق السيارات المصري للمستعمل إلي 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

تمكنت سيارة سيات إبيزا موديل 2014 من قطع مسافة 850 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الأبيض، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تأتى سيارة سيات إبيزا موديل 2014 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 650 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

تباع رينو سانديرو ستيب واى موديل 2018 باللون الأحمر، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 740 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تتوافر سيارة رينو سانديرو ستيب واى موديل 2018 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .