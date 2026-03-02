قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد الفوز على بيراميدز.. أحمد حسن يزف خبرا سارا للاعبي الزمالك
بعد ابنته وحفيدته .. مقتل زوجة خامنئي في قصف إسرائيلي
وزير الحرب الأمريكي : هذه أعنف عملية جوية في التاريخ
حريق محدود في مصفاة تابعة لأرامكو السعودية بعد تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة
تحت مظلة التحالف الوطني .. مؤسسة أبو العينين تشارك في مائدة المطرية الرمضانية
اعرف هتقبض كام .. زيادة معاشات المهندسين 25% رسميًا
وزير الحرب الأمريكي: لن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي
الاتحاد الأوروبي يدين هجمات إيران على دول المنطقة
الأردن ينضم لقائمة الإغلاقات.. حظر الطيران في توقيت محدد حتى 5 مارس
الكاف يعلن اشتراطات جديدة تخص مسابقات كرة القدم النسائية
الزمالك ينفرد وحيدًا.. ترتيب الدوري المصري
يخص كل الجمهورية | اتفاق رسمي بين التنمية المحلية ومجلس النواب
عربيات مستعملة بـ 700 ألف جنيه

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وتوافره هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، مرسيدس بنز إيه 150، و بي إم دبليو إكس 3 ، وشيفروليه كابيتفا، ورينو سانديرو ستيب واي، وسيات ابيزا .

مرسيدس A150 موديل 2004

تحصل سيارة مرسيدس A150 موديل 2004 علي قوتها من محرك سعة 1400 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 225 ألف/كم، وتباع باللون الاسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مرسيدس A150 موديل 2004

تباع سيارة مرسيدس A150 موديل 2004 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

بي ام دبليو إكس 3 موديل 2007

تستمد سيارة بي ام دبليو إكس 3 موديل 2007 قوتها من محرك سعة 3000 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 214 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

بي ام دبليو إكس 3 موديل 2007

يصل سعر سيارة بي ام دبليو إكس 3 موديل 2007 في سوق السيارات المصري للمستعمل إلي 700 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

شيفروليه كابتيفا موديل 2010

تنقل قوة سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2010 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 155 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

شيفروليه كابتيفا موديل 2010

يبلغ سعر سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2010 في سوق السيارات المصري للمستعمل إلي 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سيات إبيزا موديل 2014

تمكنت سيارة سيات إبيزا موديل 2014 من قطع مسافة 850 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الأبيض، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

سيات إبيزا موديل 2014

تأتى سيارة سيات إبيزا موديل 2014 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 650 ألف جنيه، ويختلف السعر  حسب حالة السيارة الفنية .

رينو سانديرو ستيب واى موديل 2018

تباع رينو سانديرو ستيب واى موديل 2018 باللون الأحمر، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 740 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

رينو سانديرو ستيب واى موديل 2018

تتوافر سيارة رينو سانديرو ستيب واى موديل 2018 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

