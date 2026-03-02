غيابات مؤثرة ووجوه شابة.. قائمة ريال مدريد لمواجهة خيتافي تكشف ملامح التشكيل

أعلن ألفارو أربيلوا المدير الفني لفريق ريال مدريد قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة خيتافي المقررة في العاشرة مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو.

عودة مؤثرة وغياب بارز

شهدت القائمة عودة البرازيلي رودريجو جوس بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته خلال الفترة الماضية ليعزز القوة الهجومية للميرينجي في لقاء يسعى خلاله الفريق لمواصلة مطاردة الصدارة خاصة في ظل استمرار غياب كيليان مبابي.

في المقابل، يغيب الفرنسي إدواردو كامافينجا لعدم الجاهزية بعدما ابتعد عن التدريبات مؤخرا ما دفع الجهاز الفني للبحث عن بدائل في وسط الملعب لتعويض غيابه.

وضم أربيلوا أربعة لاعبين من فريق الكاستيا لسد النقص في القائمة، وهم: بالاسيوس وتياجو بيتراتش ومانويل أنخيل وخورخي سيستيرو في خطوة تعكس ثقة الجهاز الفني في عناصر الشباب خلال المرحلة الحالية.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

يدخل ريال مدريد اللقاء وهو يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة، بفارق أربع نقاط خلف المتصدر برشلونة، ما يمنح المواجهة أهمية مضاعفة في سباق المنافسة على اللقب.

قائمة ريال مدريد أمام خيتافي

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندريه لونين – سيرجيو ميستري.

خط الدفاع: داني كارفاخال – ديفيد ألابا – ترينت ألكسندر أرنولد – ألفارو كاريراس – فران جارسيا – دين هويسن – أنطونيو روديجر – فيرلاند ميندي.

خط الوسط: أوريلين تشواميني – فيديريكو فالفيردي – أردا جولر – خورخي سيستيرو – مانويل أنخيل – تياجو بيتراتش – بالاسيوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – رودريجو جوس – جونزالو جارسيا – فرانكو ماستانتونو – إبراهيم دياز.