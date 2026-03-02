لا لأي تجاوز.. وزير الصحة يجدد التأكيد على حماية أعضاء الفرق الطبية أثناء العمل

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، يرافقها وفد من أعضاء النقابات الفرعية للتمريض، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، حيث جاء اللقاء بهدف تقديم التهنئة بمناسبة تجديد الثقة.

وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من القضايا والملفات التي تمس مهنة التمريض وتطوير منظومتها خلال المرحلة المقبلة.

وأوضحت نقيب عام التمريض أن اللقاء تناول رؤية النقابة لتطوير منظومة التمريض بشكل شامل، من خلال رفع كفاءة الكوادر، وتعزيز التدريب المستمر، وتنمية المهارات الفنية والسلوكية، وعلى رأسها مهارات التواصل المهني، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.

وأضافت أن الاجتماع شهد مناقشة أهمية نشر الوعي بقانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، باعتباره إطارًا قانونيًا ينظم العلاقة بين مقدم الخدمة الصحية والمريض، ويوفر الحماية اللازمة لأعضاء الفريق الصحي أثناء أداء واجباتهم، بالإضافة إلى التأكيد على تطبيق ميثاق أخلاقيات المهنة وتوفير بيئة عمل مناسبة للأطقم الطبية والتمريضية.

وأشارت الدكتورة كوثر محمود إلى أن الوزير وقع خلال اللقاء على مخاطبات رسمية لتعميمها على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية، تتضمن التأكيد على حماية أعضاء الفريق الصحي أثناء تأدية الخدمة، وعدم السماح بأي اعتداء أو تجاوز يمس كرامتهم أو سلامتهم المهنية، بما يعزز بيئة عمل آمنة ومستقرة.

وأكدت نقيب عام التمريض أن النقابة تقدمت بمذكرة رسمية إلى الوزير بشأن تفعيل المسار الوظيفي للتمريض وفقًا لأحكام القانون رقم (14) لسنة 2014، مطالبة بتطبيق ما نصت عليه المادة (4) من القانون، والتي تحدد الوظائف التخصصية لأعضاء المهن الطبية، وتشمل وظائف المستوى الثالث (أخصائي تمريض ثالث)، ووظائف المستوى الثاني (أخصائي تمريض ثان وأول)، ووظائف المستوى الأول (استشاري تمريض ثالث، واستشاري تمريض ثان، واستشاري تمريض أول).

كما تضمنت المذكرة تفعيل المادة (5) الخاصة بالوظائف الفنية للتمريض، والتي تشمل فني تمريض رابع، وفني تمريض ثالث، وفني تمريض ثان، وفني تمريض أول، وصولًا إلى كبير فنيي تمريض أول، لافته إلى أنه تم تطبيق المسار الوظيفي لكبير الفنيين لكن لم يطبق بعد الاستشاري للتمريض وهو ما تم مطالبة الوزير بتطبيقه.

وأشارت الدكتورة كوثر محمود إلى أنها تقدمت بالشكر لوزير الصحة على دعمه لتقلد التمريض عددًا من الوظائف القيادية والإشرافية في بعض المحافظات، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل تقديرًا عمليًا لدور التمريض داخل المنظومة الصحية، وتعكس الثقة في كفاءته وقدرته على إدارة الملفات الفنية والتنظيمية بكفاءة.

وأكدت نقيب عام التمريض أن جميع ما تم طرحه خلال الاجتماع يهدف إلى تمكين هيئة التمريض مهنيًا، وتعزيز دورها داخل المنظومة الصحية، وتوفير بيئة عمل داعمة تحافظ على كرامة المهنة وتدعم جودة الرعاية الصحية.

وضم الوفد المشارك في الاجتماع ميس أميمة صبحي نقيب تمريض الدقهلية، والأستاذة وفاء الشاذلي مدير التمريض بالمنوفية، والدكتورة رحاب مرعي نقيب تمريض المنوفية، ونقيب تمريض البحيرة، وسهى مصطفى نقيب تمريض الإسكندرية، والدكتورة سماح محمد نقيب تمريض الشرقية، والأستاذة نادية أنور نقيب تمريض الغربية.