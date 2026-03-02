أرخص سيارة هاتشباك من MG في السوق السعودي.. موديل 2026

تعد السيارة MG3 من ارخص الاصدارات التي تقدمها العلامة الصينية إم جي في السوق السعودي، ضمن عائلة الهاتشباك وبين موديلات 2026، وتأتي السيارة بتصميم عصري، مع باقة كبيرة من التجهيزات.

أبعاد وتصميم إم جي 3

تعتمد السيارة على هيكل مدمج بطول يقارب 4.1 متر، مع قاعدة عجلات تبلغ 2,570 مم، وتتوفر تجهيزات خارجية تختلف بحسب الفئة، حيث تشمل المصابيح الأمامية بتقنية LED في بعض الإصدارات، إضافة إلى إضاءة نهارية تعزز مستوى الرؤية.

أما المصابيح الخلفية فجاءت بتقنية هالوجين، كما زُودت السيارة بمرايا جانبية قابلة للضبط الكهربائي مع إشارات انعطاف مدمجة، بينما تحصل الفئات الأعلى على مرايا مدفأة قابلة للطي كهربائياً، ويتراوح قياس الجنوط بين 15 و16 بوصة حسب الفئة، مع توفر فتحة سقف كهربائية في الإصدارات الأعلى تجهيزاً.

تجهيزات إم جي 3

تحصل إم جي 3 موديل 2026 على مجموعة من أنظمة الدعم والمساعدة، خاصة في الفئات عالية التجهيز، حيث تتوفر كاميرا رؤية محيطية 360 درجة لتسهيل عملية الركن، إلى جانب مثبت سرعة متكيف، كما تتضمن بعض الفئات أنظمة تحذير المسار ومراقبة احتمالات التصادم.

وتعتمد السيارة على شاشة معلومات وترفيه بقياس 12.25 بوصة، تدعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، ما يسمح بربط الهواتف الذكية وتشغيل التطبيقات بسهولة، كما تتوفر شاشة عدادات رقمية بقياس 7 بوصات، ونظام صوتي ترفيهي، مع وجود فتحات تكييف خلفية.

محرك وأداء إم جي 3

تستمد جميع فئات إم جي 3 موديل 2026 طاقتها من محرك سعة 1.5 لتر يولد قوة تبلغ 109 حصاناً، مع عزم دوران يصل إلى 140 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي يوجه القوة إلى العجلات الأمامية.

سعر السيارة إم جي 3 موديل 2026 في السوق السعودي

تقدم إم جي 3 موديل 2026 في السعودية بسعر يبدأ من 49,737 ريال للفئة Standard.