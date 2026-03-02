قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية الإيراني: سنستخدم كل قدراتنا لمواجهة إسرائيل وأمريكا
بعد العذاب .. رامز جلال يشارك صورة جديدة من حلقة دياب
لا يريد العمل معها.. دياب يثير الجدل بحديثه عن غادة عبدالرازق والعلاج النفسي
بعد موجة الأمطار .. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الساعات القادمة
هل يجوز للمرأة الصلاة على الكرسي «من باب الستر» فقط؟.. رد حاسم من د. علي جمعة
استاد الملك فهد يستضيف نهائي كأس آسيا 2027
دعاء ليلة 13 رمضان.. كلمات تريح القلب من كل ضيق وتفرج كرب المكروبين
الأمين العام لـ الناتو: الضربات الإسرائيلية والأمريكية لإيران مهمة لتقويض قدرتها النووية
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. بشرى سارة للموظفين قبل عيد الفطر
من الصواريخ إلى النووي.. ترامب يكشف المحاور الأربعة للحرب ضد إيران
مسلسل فن الحرب الحلقة 13.. مفاجأة صادمة لـ يوسف الشريف
الأرصاد: غدا طقس دافىء نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 10
تكنولوجيا وسيارات

أرخص سيارة هاتشباك من MG في السوق السعودي.. موديل 2026

إم جي 3
إم جي 3
صبري طلبه

تعد السيارة MG3 من ارخص الاصدارات التي تقدمها العلامة الصينية إم جي في السوق السعودي، ضمن عائلة الهاتشباك وبين موديلات 2026، وتأتي السيارة بتصميم عصري، مع باقة كبيرة من التجهيزات.

أبعاد وتصميم إم جي 3

تعتمد السيارة على هيكل مدمج بطول يقارب 4.1 متر، مع قاعدة عجلات تبلغ 2,570 مم، وتتوفر تجهيزات خارجية تختلف بحسب الفئة، حيث تشمل المصابيح الأمامية بتقنية LED في بعض الإصدارات، إضافة إلى إضاءة نهارية تعزز مستوى الرؤية. 

 إم جي 3

أما المصابيح الخلفية فجاءت بتقنية هالوجين، كما زُودت السيارة بمرايا جانبية قابلة للضبط الكهربائي مع إشارات انعطاف مدمجة، بينما تحصل الفئات الأعلى على مرايا مدفأة قابلة للطي كهربائياً، ويتراوح قياس الجنوط بين 15 و16 بوصة حسب الفئة، مع توفر فتحة سقف كهربائية في الإصدارات الأعلى تجهيزاً.

تجهيزات إم جي 3

تحصل إم جي 3 موديل 2026 على مجموعة من أنظمة الدعم والمساعدة، خاصة في الفئات عالية التجهيز، حيث تتوفر كاميرا رؤية محيطية 360 درجة لتسهيل عملية الركن، إلى جانب مثبت سرعة متكيف، كما تتضمن بعض الفئات أنظمة تحذير المسار ومراقبة احتمالات التصادم.

 إم جي 3

وتعتمد السيارة على شاشة معلومات وترفيه بقياس 12.25 بوصة، تدعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، ما يسمح بربط الهواتف الذكية وتشغيل التطبيقات بسهولة، كما تتوفر شاشة عدادات رقمية بقياس 7 بوصات، ونظام صوتي ترفيهي، مع وجود فتحات تكييف خلفية.

محرك وأداء إم جي 3

تستمد جميع فئات إم جي 3 موديل 2026 طاقتها من محرك سعة 1.5 لتر يولد قوة تبلغ 109 حصاناً، مع عزم دوران يصل إلى 140 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي يوجه القوة إلى العجلات الأمامية.

 إم جي 3

سعر السيارة إم جي 3 موديل 2026 في السوق السعودي

تقدم إم جي 3 موديل 2026 في السعودية بسعر يبدأ من 49,737 ريال للفئة Standard.

