ديني

وسط أجواء من السكينة.. آلاف المصلين يؤدون صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر

أحمد سعيد

واصل آلاف المصلين، اليوم الاثنين، التوافد إلى ساحات الجامع الأزهر وأروقته، لأداء صلاتي العشاء والتراويح في الليلة الثالثة عشرة من شهر رمضان المبارك.

وانتظم المصلون وسط أجواء من السكينة والطمأنينة في صفوف خاشعة، ترجُو رحمة الله وتلتمس رضوانه، وقد جاؤوا من مختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب أعداد غفيرة من الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر من أكثر من مئة دولة حول العالم، للاستمتاع بما تمتاز به ليالي الجامع الأزهر من أجواء روحانية فريدة على مدار الشهر الفضيل. 

وتُقام صلاتا العشاء والتراويح يوميًّا بالقراءات العشر، على أيدي نخبة من كبار قرّاء القرآن الكريم، في مشهد إيماني يعكس مكانة الأزهر العلمية والروحية في قلوب المسلمين.

وتقدَّم صفوف المصلين د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، ود. عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على أروقة الجامع الأزهر، والشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، إلى جانب لفيف من قيادات الأزهر وعلمائه، وقد أقيمت صلاة العشاء من سورة يوسف برواية ‏حفص عن عاصم، وأمّ المصلين فيها الدكتور محمود عزازي. 

وأقيمت صلاة التراويح من سورتي يوسف والرعد برواية قالون عن نافع المدني، وورش عن نافع المدني، والبزي عن ابن كثير المكي، وأمّ المصلين فيها الشيخ محمد علاء الدين، والشيخ محمد سالم عامر، والطالب محمد عبد النبي جادو، الطالب بكلية الطب جامعة الأزهر، بينما أمّ المصلين في ركعتي الشفع والوتر الشيخ محمد علاء الدين.

ويقوم المركز الإعلامي ‏للأزهر بنقل الصلاة مباشرة على جميع الصفحات والمنصات الإلكترونية التابعة للأزهر على ‏مواقع التواصل ‏الاجتماعي، بجانب الصفحة الرسمية للجامع الأزهر على فيسبوك، مع تقديم التغطية الإعلامية لكل ما يشهده الجامع الأزهر من فعاليات وملتقيات وندوات خلال شهر رمضان.

ويواصل الجامع الأزهر أداء رسالته خلال الشهر الكريم من خلال برنامج متكامل يشمل إقامة صلاة التراويح يوميًّا بالقراءات المتواترة بواقع 20 ركعة بالقراءات العشر، وصلاة التهجد في العشر الأواخر بواقع ثماني ركعات كل ليلة، وتنظيم (137) درسًا ومحاضرة بمشاركة نخبة من كبار العلماء وأساتذة جامعة الأزهر، وعقد (130) مقرأة قرآنية بواقع خمس مقارئ يوميًّا. 

إلى جانب تنظيم بيت الزكاة والصدقات موائد الإفطار والسحور اليومية بالجامع الأزهر للطلاب الوافدين بتقديم 10 آلاف وجبة إفطار وسحور يوميًّا، بإجمالي 300 ألف وجبة طوال الشهر، وذلك بتوجيهات ورعاية الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في إطار دور الأزهر الديني والدعوي والاجتماعي، وخصوصًا في شهر رمضان المبارك.

آلاف المصلين يؤدون صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر

