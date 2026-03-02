قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأردن.. إخلاء مؤقت لمبنى السفارة الأمريكية في عمّان بسبب تهديد أمني
عزومة رمضان.. محمد صلاح يستقبل لاعبي ليفربول في منزله
الأزهر: انتهاك سيادة الدول العربية يرفضه الخُلق والدين.. وندعو لوقف الحرب في المنطقة فورا
ترتيب الدوري الإسباني بعد تعثر ريال مدريد أمام خيتافي
جيش الاحتلال يعلن تدمير مركز الاتصالات والدعاية التابع للنظام الإيراني
الأيام الوترية في رمضان 2026 .. مواعيد تحري ليلة القدر
استئناف دخول المساعدات الإنسانية| إسرائيل تعلن إعادة فتح معبر كرم أبو سالم إلى غزة.. اليوم
أفضل دعاء في جوف الليل لمغفرة الذنوب.. كلمات مستجابة خلال شهر رمضان
ميمي جمال تشعل أحداث الحلقة 13 من «هي كيميا».. وكمياء تطلب العودة لحجاج بعد الطلاق
بعد أنباء انسحاب إيران.. ما مصير مجموعة مصر في كأس العالم 2026؟
عطاء مخلص.. مجلس الزمالك يمنح ممدوح عباس الرئاسة الشرفية للنادي
10 رابحين.. أحمد موسى يعلن أسماء الفائزين في مسابقة نورانيات قرآنية| فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

10 رابحين.. أحمد موسى يعلن أسماء الفائزين في مسابقة نورانيات قرآنية| فيديو

احمد موسى
احمد موسى
عبد الخالق صلاح

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن نتيجة السحب من يوم السادس حتى اليوم العاشر من رمضان من مسابقة نورانيات قرآنية التي أطلقتها قناة صدى البلد في القرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف أحمد موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، قائلًا:

الفائزين اليوم السادس.. هما: "منار محمود نصار- جمال عبد العزيز عبد الله حسن".

الفائزين اليوم السابع: "شعبان فتحي عبد المجيد- سحر عبد الوهاب شريف".

الفائزين اليوم الثامن: "نوارة خيري عبد النبي- توفيق عصام توفيق".

الفائزين باليوم التاسع: "الاء السيد حسن القماح- محمود محمد جادو".

الفايزين باليوم العاشر:"نورة إبراهيم عوض أحمد- محمود أبو زيد محمود".

وأشار إلى أن أن البرنامج يذاع يوميًا في الرابعة عصرًا يقدمه 3 من علماء الأزهر الشريف، وهم الدكتور مجدي عبد الغفار، أستاذ بكلية أصول الدين ورئيس قسم الدعوة بكلية الدراسات العليا جامعة الأزهر، الدكتور أبو اليزيد علي سلامة، مدير عام شئون القرآن الكريم بالأزهر الشريف، والدكتور حسن عبد الحميد وتد، أستاذ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن في كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف.

وجه أحمد موسى، الشكر للنائب محمد أبو العينين على رعايته وإطلاقه لهذه المناسبة وحرصه على أن يكون مقدمي المسابقة من حفظة كتاب الله، موضحا أن هذه مهمة صعبة وليس أي شخص يتصدى لها ولا يوجد أهم من علماء الأزهر. 

أحمد موسى أسماء الفائزين صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

سعر الذهب في مصر

ارتفاع أسعار الذهب الآن.. الجرام وصل 8480 جنيهًا

مرتبات شهر مارس

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. بشرى سارة للموظفين قبل عيد الفطر

حالة الطقس في مصر

بعد موجة الأمطار .. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الساعات القادمة

مي عز الدين

انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين

إجازة عيد الفطر 2026.. الموعد المتوقع وعدد الأيام الرسمية

إجازة عيد الفطر 2026.. شوف هتاخد كام يوم

منحة التموين

منحة التموين 400 جنيه.. كيفيه الحصول عليها واعرف نزلت ولا لأ

ترشيحاتنا

توابع

محمد علي رزق يشيد بمسلسل “توابع”: خلصت خمس حلقات ورا بعض

جيهان خليل

جيهان خليل تؤدي دور فيمينست في مسلسل بابا وماما جيران

حلقة ألفت إمام

قبلت أكون زوجة ثانية.. أبرز تصريحات ألفت إمام ببرنامج بين السطور

بالصور

مسلسل على قد الحب الحلقة 13 .. اعتراف محمود الليثي بحقيقته لنيللى كريم ورد فعل غير متوقع

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط

فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط
فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط
فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط

السعر خرافي .. ومواصفات سيارة محمد رمضان الفيراري الجديدة| صور

سيارة محمد رمضان
سيارة محمد رمضان
سيارة محمد رمضان

كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان

كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان
كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان
كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان

فيديو

نانسي صلاح

كان معمولي عمل بخراب البيت.. نانسي صلاح تحكي تفاصيل صادمة عن السحر

متهم واقعة كرداسة

حادث قديم ومسكنات قوية .. أسرار جديدة عن متهم دهس كرداسة

محمد رمضان

الفيراري السبب.. محمد رمضان يفاجئ الجمهور بسبب غيابه عن دراما رمضان 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: إفطار القوات المسلحة .. رسالة سلام بقوة الردع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الأحداث الإيرانية بتوقيت انتصارات مصر وكيفية التوصل للسلام

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر.. صمام الأمان في العالم العربي في زمن التحولات الكبرى

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سقوط القلاع الزجاجية وانكسار هيبة التاج

المزيد