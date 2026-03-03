قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

موعد أذان الفجر 13 رمضان 2026 في مصر.. اعرف وقت الإمساك وبداية الصيام

موعد أذان الفجر 13 رمضان
موعد أذان الفجر 13 رمضان
أحمد سعيد

بدأت الساعات الأولى من يوم الثلاثاء 13 رمضان 2026، وفي هذه الأوقات يرغب كثيرون في مختلف محافظات مصر على متابعة موعد أذان الفجر لما له من أهمية في تحديد وقت الإمساك وبداية يوم جديد من أيام الصيام المباركة، ونعرض في السطور التالية مواقيت أذان الفجر اليوم .

موعد أذان الفجر 13 رمضان

في يوم جديد من أيام رمضان يستعد المسلمون للصيام، ويبحث الناس عن موعد أذان الفجر 13 رمضان 2026 حتى يتجنب كل شخص الإفطار بالخطأ في هذا اليوم.

وقد نشر موقع الهيئة العامة للمساحة موعد أذان الفجر 13 رمضان وهي: 

  • في محافظة القاهرة سيكون اذان الفجر في تمام الساعة 4:52 صباحًا 
  • في الجيزة يؤذن الفجر بنفس توقيت القاهرة في الساعة 4:52 صباحًا
  • في الإسكندرية يؤذن الفجر 4:57 صباحا
  • اذان الفجر في بورسعيد اليوم في تمام الساعة 4:48 صباحا
  • المنصورة يؤذن الفجر على 4:52 صباحا

أذان الفجر 13 رمضان وساعات الصيام

  • ويرفع اذان الفجر في أسوان 4:47 صباحا
  • ويرفع اذان الفجر في سوهاج 4:52 صباحا
  • ويرفع اذان الفجر في الإسماعيلية 4:48 صباحا
  • وفي الفيوم توقيت أذان الفجر سيكون في تمام الساعة 4:54 صباحا
  • وفي دمياط توقيت أذان الفجر سيكون في تمام الساعة 4:50 صباحا

وبعد معرفة موعد اذان الفجر نحسب عدد الساعات حتى موعد اذان المغرب ليبلغ عدد ساعات الصيام في مصر قرابة 13 ساعة وبضع دقائق، ويختلف باختلاف المحافظة وموقعها الجغرافي، ولحظة غروب الشمس بين مكان وآخر.

توقيت السحور 10 رمضان

يبدأ توقيت السحور من منتصف الليل ويمتد حتى طلوع الفجر الصادق (أذان الفجر)، ويُستحب تأخيره إلى قبيل الفجر بنحو 25 دقيقة.

أذان الفجر 13 رمضان وعدد ساعات الصيام

وبعد معرفة موعد اذان الفجر نحسب عدد الساعات حتى موعد اذان المغرب ليبلغ عدد ساعات الصيام في مصر قرابة 13 ساعة وبضع دقائق، ويختلف باختلاف المحافظة وموقعها الجغرافي، ولحظة غروب الشمس بين مكان وآخر.

دعاء اذان الفجر 13 رمضان

  • اللّهم إنّا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، ونستعينك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم.
  • اللهم أعني في هذا الشهر على صيامه وقيامه وجنبني فيه من هفواته وآثامه وارزقني فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك يا هادي المضلين.
  • اللهم إني اسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول واسألك بعزتك أن تنجيني من النار واغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني وبارك لي فيما رزقتني واغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرًا وآت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها.

دعاء اذان الفجر

  • اللهم إنى أسألك الهدى والتقي والعفاف والغني والفوز بالجنة والنجاة من النار .
  • اللهم اغفر لمن لا يملك الا الدعاء ، فانك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنا.
  • اللهم يا مقيل العثرات يا قاضي الحاجات اقضي حاجتي وفرج كربتي وارحمني ولا تبتليني وارزقني من حيث لا أحتسب.
  • اللهم إني أسألك أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا، اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته، وانزل بك عند الشدائد حاجته، وعظم فيما عندك رغبته.
  • اللهم كما بلغتنا شهر شعبان بلغنا رمضان وأن تتقبلنا فى شعبان ورمضان وسائر العام اللهم اجعل اعمالنا كلها خالصة وممن يقولون فيعملون وممن يقولون فيخلصون وممن يخلصون فيتقبل منهم، اللهم اجعلنا نقوم بالقرآن ونمشى بالقرآن.

دعاء شهر رمضان

اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة واهل بيته الذين اخترتهم على علمٍ على العالمين اللهم لين لي صعوبتها وحزونتها واكفني شرها فانك الكافي المعافي والغالب القاهر اللهم صل على محمد وال محمد.

• لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

• اللّهُمَّ إنّي أسألُكَ الْيُسْرَ بَعْدَ الْعُسْرِ ، وَ الْفَرَجَ بَعْدَ الْكَرْبِ ، وَ الرَّخاءَ بَعْدَ الشِّدَةِ . اللّهُمَّ ما بِنا مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ ، لا إله إلّا أنتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَ أتُوبُ إلَيْكَ.

• «اللهمَّ إياكَ نعبُدُ ولكَ نُصلِّي ونَسجُدُ وإليكَ نَسْعَى ونَحْفِدُ نرجو رحمتَكَ ونخشى عذابَكَ إنَّ عذابَكَ بالكافرينَ مُلْحِقٌ اللهمَّ إنَّا نستعينُكَ ونستغفرُكَ ونُثْنِي عليكَ الخيرَ ولا نَكْفُرُكَ ونُؤمنُ بكَ ونخضعُ لكَ ونَخلعُ من يَكْفُرُكَ».

• «اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ العافيةَ في الدُّنيا والآخرةِ اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ العفوَ والعافيةَ في دِيني ودُنياي وأهلي ومالي اللَّهمَّ استُرْ عَوْراتي وآمِنْ رَوْعاتي اللَّهمَّ احفَظْني مِن بَيْنِ يدَيَّ ومِن خَلْفي وعن يميني وعن شِمالي ومِن فَوقي وأعوذُ بعظَمتِكَ أنْ أُغتالَ مِن تحتي».

موعد أذان الفجر أذان الفجر الفجر موعد أذان الفجر 13 رمضان اذان الفجر الصيام مواقيت أذان الفجر أذان الفجر اليوم 13 رمضان 13 من شهر رمضان شهر رمضان

مسلسل على قد الحب الحلقة 13 .. اعتراف محمود الليثي بحقيقته لنيللى كريم ورد فعل غير متوقع

نيللى كريم

فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط

فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط

السعر خرافي .. ومواصفات سيارة محمد رمضان الفيراري الجديدة| صور

سيارة محمد رمضان

كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان

كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان

