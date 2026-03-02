قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجهاد الإسلامي: استشهاد قائد الجناح العسكري في لبنان خلال هجوم إسرائيلي
مها عبد الناصر: نطالب بإنترنت مستمر للمصريين حتى بعد نفاد الباقات| خاص
بث مباشر.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين
رامز جلال عن دياب: النجم اللي غصب عننا موجود وفضيحته النهارده هتعدي الحدود
مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في شهر رمضان
الإفتاء توضح حكم فدية الصيام للمريض بمرض مزمن المتوفى في رمضان
انخفاض سعر الذهب الآن بواقع 90 جنيها للجرام عيار 21
وزير الاستثمار: تعزيز تنافسية الصادرات دعما للنمو الاقتصادي.. تفاصيل
رامز جلال عن دياب: داق النجاح في أغنية واحدة
غياب مبابي .. قائمة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني
لأول مرة منذ بدء الحرب.. انفجارات قرب منشأة أصفهان النووية وسط إيران
دياب ضحية رامز ليفل الوحش في حلقة اليوم
اقتصاد

تخطى 49 جنيها.. سعر الدولار يرتفع خلال تعاملات اليوم الأثنين في البنوك

محمد صبيح

سجل سعر الدولار الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال أحدث تحديثات صادرة عن البنوك العاملة بالسوق المحلية، ليتحرك في نطاق 49 جنيهًا، مع اقتراب سعر البيع في بعض البنوك من مستوى 49.30 جنيه، وفقًا لبيانات التداول المعلنة بالبنوك.

وتراوحت أسعار الشراء بين 49.070 جنيه و49.200 جنيه، فيما سجلت أسعار البيع ما بين 49.170 جنيه و49.302 جنيه، في نطاق يعكس زيادة جماعية شبه متزامنة بين أغلب البنوك.

سعر الدولار اليوم في البنوك (شراء / بيع):

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): 49.200 جنيه شراء – 49.232 جنيه بيع

HSBC: 49.200 جنيه شراء – 49.300 جنيه بيع

بنك مصر: 49.170 جنيه شراء – 49.270 جنيه بيع

البنك الأهلي المصري: 49.170 جنيه شراء – 49.270 جنيه بيع

كريدي أجريكول: 49.170 جنيه شراء – 49.270 جنيه بيع

بنك قناة السويس: 49.170 جنيه شراء – 49.270 جنيه بيع

QNB الأهلي: 49.170 جنيه شراء – 49.270 جنيه بيع

البنك العقاري المصري العربي: 49.170 جنيه شراء – 49.270 جنيه بيع

البنك التجاري الدولي (CIB): 49.170 جنيه شراء – 49.270 جنيه بيع

المصرف العربي الدولي: 49.170 جنيه شراء – 49.270 جنيه بيع

البنك المركزي المصري: 49.162 جنيه شراء – 49.302 جنيه بيع

بنك البركة: 49.150 جنيه شراء – 49.250 جنيه بيع

بنك الكويت الوطني NBK: 49.150 جنيه شراء – 49.250 جنيه بيع

بنك الإسكندرية: 49.070 جنيه شراء – 49.170 جنيه بيع

سجل أعلى سعر شراء عند 49.200 جنيه في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) وHSBC، بينما بلغ أعلى سعر بيع 49.302 جنيه في البنك المركزي المصري.

واستقر السعر عند 49.170 جنيه للشراء و49.270 جنيه للبيع في عدد كبير من البنوك، من بينها بنك مصر والبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي (CIB) وبنك قناة السويس وQNB الأهلي.

وجاء أقل سعر شراء في بنك الإسكندرية عند 49.070 جنيه مقابل 49.170 جنيه للبيع، في حين سجل بنك البركة وبنك الكويت الوطني 49.150 جنيه للشراء و49.250 جنيه للبيع.

سفرة رمضان قديمًا لم تكن مزدحمة بالأصناف الكثيرة كما نراها اليوم، لكنها كانت مليئة بالبركة والطعم الأصيل. أطباق بسيطة
محافظ الشرقية
الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان
أخطاء شائعة في تعليم الأطفال الصيام
