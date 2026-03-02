بعد الحرب على إيران.. ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بعد الحرب الإسرائيلة الأمريكية علي إيران التي اندلعت أول أمس السبت.
ويقدم موقع “صدى البلد” أسعار الدولار اليوم الإثنين 2 مارس 2026 في أبرز البنوك العاملة في مصر وفقا لآخر تحديثات.
سعر الدولار في مصر اليوم:
وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك نكست لنحو:
48.84 جنيه للشراء
48.94 جنيه للبيع
سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية العربية نحو :
48.72 جنيه للشراء
48.82 جنيه للبيع
كما بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو:
48.71 جنيه للشراء
48.81 جنيه للبيع
سعر الدولار في البنوك
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني نحو:
48.70 جنيه للشراء
48.80 جنيه للبيع
ووصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB لنحو:
48.70 جنيه للشراء
48.80 جنيه للبيع
وبلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك العربي الأفريقي نحو:
48.70 جنيه للشراء
48.80 جنيه للبيع
وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصر لنحو:
48.70 جنيه للشراء
48.80 جنيه للبيع
ووصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو:
48.70 جنيه للشراء
48.80 جنيه للبيع
وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك قطر الوطني لنحو:
48.70 جنيه للشراء
48.80 جنيه للبيع
بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول نحو:
48.69 جنيه للشراء
48.79 جنيه للبيع
سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد نحو:
48.68 جنيه للشراء
48.78 جنيه للبيع
وبلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري نحو:
48.67 جنيه للشراء
48.77 جنيه للبيع
وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية نحو:
48.65 جنيه للشراء
48.75 جنيه للبيع
ووصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك تنمية الصادرات لنحو :
47.90 جنيه للشراء
48 جنيها للبيع
وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة نحو :
47.87 جنيه للشراء
47.97 جنيه للبيع
وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو :
48.68 جنيه للشراء
48.82 جنيه للبيع