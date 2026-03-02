قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التعليم يختبر مستوى الطلاب في مهارات القراءة والكتابة أثناء جولته بقنا|صور
موعد مباراة الزمالك والإتحاد فى الدوري المصري القنوات الناقلة
شهادتها معتمدة من جامعة هيروشيما|شاهد وزير التعليم يتحاور مع الطلاب عن أهمية مادة البرمجة
الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف
بلا تسريبات حتى الآن.. فرق الرصد البيئي تطوق موقع حادث المنصة البترولية في رأس شقير
مصرع طالبة وإصابة 3 في انقلاب سيارة أمام بوابة مدينة أسيوط الجديدة
الجيش الإسرائيلي: مقتل مسؤولين كبار في وزارة الاستخبارات الإيرانية في هجوم مفاجئ
المعلمين "على التختة "ووزير التعليم "بيشرح لهم"|ماذا حدث بإحدى مدارس قنا اليوم؟|صور
مدبولي: توجيهات من الرئيس السيسي باستمرار جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي
اتحاد الكرة يعلن 2026 عاماً للتحول الرقمي الشامل
محلل سياسي: إسرائيل تستخدم ملفات إبستين للضعط على ترامب في حرب إيران
جيش الإحتلال يستهدف قياديا بارزا من حزب الله في غارة على الضاحية الجنوبية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القوات المسلحة الإيرانية تتبنى إسقاط مقاتلة أمريكية عند الحدود مع الكويت.. شاهد

إيران تسقط طائرة أمريكية
إيران تسقط طائرة أمريكية
محمد على

أكدت القوات المسلحة الإيرانية نجاحها في إسقاط مقاتلة أمريكية من طراز F15 عند الحدود مع الكويت.

https://t.me/QudsN/667749

ونشرت فيديو للحظة إسقاط القوات المسلحة الإيرانية طائرة حربية أمريكية من طراز F35 أو F15 على حدود الكويت.

كما نشر فيديو للحظة عثور الأهالي بالكويت على جندي أمريكي بعد إسقاط القوات المسلحة الإيرانية لمقاتلة أمريكية على حدود الكويت.

https://t.me/QudsN/667746


واعترف مسئول بالقيادة المركزية الأمريكية لصحيفة "وول ستريت جورنال" إسقاط طائرة أميركية واحدة على الأقل في الكويت.

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية يوم الاثنين عن تحطم عدة طائرات حربية أمريكية في الكويت، مضيفة أن أفراد الطاقم قد أصيبوا بجروح.

"تحطمت عدة طائرات حربية أمريكية هذا الصباح. ونؤكد أن جميع أفراد الطاقم نجوا"، هذا ما صرح به متحدث باسم وزارة الدفاع في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية كونا.

مقاتلة أمريكية F15 المسلحة الإيرانية إسقاط مقاتلة أمريكية

