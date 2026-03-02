القوات المسلحة الإيرانية تتبنى إسقاط مقاتلة أمريكية عند الحدود مع الكويت.. شاهد

أكدت القوات المسلحة الإيرانية نجاحها في إسقاط مقاتلة أمريكية من طراز F15 عند الحدود مع الكويت.

https://t.me/QudsN/667749

ونشرت فيديو للحظة إسقاط القوات المسلحة الإيرانية طائرة حربية أمريكية من طراز F35 أو F15 على حدود الكويت.

كما نشر فيديو للحظة عثور الأهالي بالكويت على جندي أمريكي بعد إسقاط القوات المسلحة الإيرانية لمقاتلة أمريكية على حدود الكويت.

https://t.me/QudsN/667746



واعترف مسئول بالقيادة المركزية الأمريكية لصحيفة "وول ستريت جورنال" إسقاط طائرة أميركية واحدة على الأقل في الكويت.

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية يوم الاثنين عن تحطم عدة طائرات حربية أمريكية في الكويت، مضيفة أن أفراد الطاقم قد أصيبوا بجروح.

"تحطمت عدة طائرات حربية أمريكية هذا الصباح. ونؤكد أن جميع أفراد الطاقم نجوا"، هذا ما صرح به متحدث باسم وزارة الدفاع في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية كونا.