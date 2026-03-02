محلل سياسي: إسرائيل تستخدم ملفات إبستين للضعط على ترامب في حرب إيران

قال توفيق طعمة، الباحث والمحلل السياسي، إن الهدف من الحرب على إيران يتمثل في إسقاط النظام، إلى جانب إعادة النظر في شبكة حلفاء طهران داخل المنطقة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح البلد مع الإعلامية نهاد سمير على قناة صدى البلد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف في أكثر من مناسبة عن رغبته في تغيير النظام، مشيرًا إلى أن استهداف المرشد وقادة الصف الأول في إيران يأتي في إطار السعي لإفساح المجال أمام قيادة جديدة، تمهيدًا لتفاوض محتمل مع الإدارة الأمريكية.

ونفى طعمة وجود تواصل من جانب الرئيس الأمريكي مع أي مجلس جديد، موضحًا أن المجلس المفترض لم يمضِ على تشكيله 48 ساعة، مؤكدا أن الصراع لا يقتصر على إيران وحدها، بل يمتد ليشمل استهدافًا غير مباشر للصين، إضافة إلى أن منطقة الشرق الأوسط بأكملها باتت في دائرة المواجهة، في إطار صراع أوسع على النفوذ والسيطرة في العالم العربي والإسلامي.

وأوضح أن إسرائيل قادرة على خوض مواجهة مباشرة مع إيران بدعم من الولايات المتحدة وفرنسا ودول أوروبية أخرى، معتبرًا أن هذه المعركة تمثل أولوية قصوى لتل أبيب.

وأشار إلى أن إسرائيل تمارس ضغوطًا على الرئيس الأمريكي، مدعيًا امتلاكها ما يُعرف بـ«ملفات جيفري إبستين»، في إشارة إلى الوثائق والقضايا المرتبطة برجل الأعمال الأمريكي الراحل، التي أثيرت حولها جدل واسع في الولايات المتحدة، وذلك – بحسب قوله – لتفادي تعرضه لأزمات داخلية.