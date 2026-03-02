قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نعمة إنه مشي من الزمالك | الدردير يوجه رسالة مثيرة بمنشور صادم عن زيزو
مصرع 3 أشخاص في حادث بالطريق الدائرى بالقليوبية
توجيه عاجل من وزير الصحة بتقليل وقت انتظار المرضى في مركز طبي ثالث بدر
أحمد العوضي : رحمة محسن تستحق الفرصة .. وممثلة جيدة فى علي كلاي | خاص
المؤبد لقاتل صديقه بالمنوفية بسبب 200 جنيه ووالدته تطلق الزغاريد أمام المحكمة
دخول هاني شاكر العناية المركزة
الحكومة : إنشاء ستوديو مصر الرقمي لحكاية تاريخ الدولة للعالم بلغة العصر
رئيس وزراء لبنان: منع حزب الله من القيام بأي عمليات عسكرية في البلاد
إصابة 11 إسرائيليا في بئر السبع جراء قصف إيراني
50 جنيها للتأمين .. شروط قبول الطعن على الضريبة العقارية
تراويح الخانكة تنهي حياة طالب أزهري | وشهود عيان : أربعة طلعوا عليه فجأة ومش عارفين ليه
سامحيني يا غالية معرفتش أوصلك..وفاة عمة حمزة العلي
أخبار العالم

القيادة المركزية الأمريكية: الدفاعات الكويتية أسقطت مقاتلاتنا عن طريق الخطأ

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) إسقاط الدفاعات الكويتية لثلاث طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأمريكية فوق الأراضي الكويتية عن طريق الخطأ.

ومن جانبها، دعت السفارة الأمريكية في الكويت الاثنين، إلى عدم التوجه إلى مبنى السفارة، بعدما رصد تصاعد أعمدة الدخان من مقرّها، في اليوم الثالث من الضربات الإيرانية على دول المنطقة رداً على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي.

وأوردت السفارة في تحذير على موقعها «لا يزال هناك تهديد مستمر بشن هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة فوق الكويت. لا تتوجهوا إلى السفارة. احتموا في مساكنكم في الطوابق السفلية المتاحة بعيداً عن النوافذ. لا تخرجوا».

وأضاف البيان: «يلتزم موظفو السفارة الأمريكية بالاحتماء في أماكنهم».

وسُمع دوي صفارات الإنذار في وقت سابق في العاصمة الكويتية، بينما قالت السلطات إنها اعترضت عدداً غير معروف من المسيّرات التي كانت تستهدف البلاد.

القيادة المركزية الأمريكية الدفاعات الكويتية طائرات مقاتلة الأراضي الكويتية السفارة الأمريكية في الكويت

جانب من المضبوطات
أومودا القطط
بنتلي
كيا تيلورايد
ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

