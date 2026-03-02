القيادة المركزية الأمريكية: الدفاعات الكويتية أسقطت مقاتلاتنا عن طريق الخطأ

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) إسقاط الدفاعات الكويتية لثلاث طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأمريكية فوق الأراضي الكويتية عن طريق الخطأ.

ومن جانبها، دعت السفارة الأمريكية في الكويت الاثنين، إلى عدم التوجه إلى مبنى السفارة، بعدما رصد تصاعد أعمدة الدخان من مقرّها، في اليوم الثالث من الضربات الإيرانية على دول المنطقة رداً على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي.

وأوردت السفارة في تحذير على موقعها «لا يزال هناك تهديد مستمر بشن هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة فوق الكويت. لا تتوجهوا إلى السفارة. احتموا في مساكنكم في الطوابق السفلية المتاحة بعيداً عن النوافذ. لا تخرجوا».

وأضاف البيان: «يلتزم موظفو السفارة الأمريكية بالاحتماء في أماكنهم».

وسُمع دوي صفارات الإنذار في وقت سابق في العاصمة الكويتية، بينما قالت السلطات إنها اعترضت عدداً غير معروف من المسيّرات التي كانت تستهدف البلاد.