دخول هاني شاكر العناية المركزة

يستكمل الفنان الكبير هاني شاكر،العلاج داخل العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة.

وأجرى الفنان هاني شاكر عملية جراحية، بعد تعرضه لنزيف بالقولون.

كشفت الفنانة نادية مصطفى -من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي على فيسبوك- عن تعرض الفنان هاني شاكر، لوعكة صحية مجددا.

وكتبت نادية مصطفى، فيسبوك، قالت فيه: «أخي الذي لم تلده أمي، وعشرة العمر الجميل وصديقي وأمير الغناء العربي الفنان الكبير هاني شاكر.. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمنّ عليك بالشفاء العاجل وأن يلبسك ثوب الصحة والعافية.. ويطمئن قلبي وقلوب كل من يحبك عليك، اللهم اشفيه شفاءً تامًا كاملًا لا يغادر سقمًا.. واجعل ما أصابه رفعة في الدرجات وزيادة في العافية يارب».

وتابعت، نادية مصطفى: «ربنا يحفظك ويخليك لزوجتك الغالية وأسرتك الكريمة وجمهورك في كل أنحاء الوطن العربي ويبارك في عمرك ويكتب لك دوام الصحة، دعواتي لك لا تنقطع بأن تعود لنا أقوى كما عهدناك دائمًا بابتسامتك ونبلك ودفء حضورك، أسألكم الدعاء له بالشفاء التام اللهم تقبل يارب».