الاتحاد البرازيلي يؤكد على ميعاد ودية المنتخب أمام مصر استعداداً لكأس العالم
نعمة إنه مشي من الزمالك | الدردير يوجه رسالة مثيرة بمنشور صادم عن زيزو
مصرع 3 أشخاص في حادث بالطريق الدائرى بالقليوبية
توجيه عاجل من وزير الصحة بتقليل وقت انتظار المرضى في مركز طبي ثالث بدر
أحمد العوضي : رحمة محسن تستحق الفرصة .. وممثلة جيدة فى علي كلاي | خاص
المؤبد لقاتل صديقه بالمنوفية بسبب 200 جنيه ووالدته تطلق الزغاريد أمام المحكمة
دخول هاني شاكر العناية المركزة
الحكومة : إنشاء ستوديو مصر الرقمي لحكاية تاريخ الدولة للعالم بلغة العصر
رئيس وزراء لبنان: منع حزب الله من القيام بأي عمليات عسكرية في البلاد
إصابة 11 إسرائيليا في بئر السبع جراء قصف إيراني
50 جنيها للتأمين .. شروط قبول الطعن على الضريبة العقارية
تراويح الخانكة تنهي حياة طالب أزهري | وشهود عيان : أربعة طلعوا عليه فجأة ومش عارفين ليه
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

دخول هاني شاكر العناية المركزة

هاني شاكر
هاني شاكر
أحمد البهى

يستكمل الفنان الكبير هاني شاكر،العلاج داخل العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة. 

وأجرى الفنان هاني شاكر عملية جراحية، بعد تعرضه لنزيف بالقولون. 

كشفت الفنانة نادية مصطفى -من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي على فيسبوك- عن تعرض الفنان هاني شاكر، لوعكة صحية مجددا. 

وكتبت نادية مصطفى، فيسبوك، قالت فيه: «أخي الذي لم تلده أمي، وعشرة العمر الجميل وصديقي وأمير الغناء العربي الفنان الكبير هاني شاكر.. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمنّ عليك بالشفاء العاجل وأن يلبسك ثوب الصحة والعافية.. ويطمئن قلبي وقلوب كل من يحبك عليك، اللهم اشفيه شفاءً تامًا كاملًا لا يغادر سقمًا.. واجعل ما أصابه رفعة في الدرجات وزيادة في العافية يارب».

وتابعت، نادية مصطفى: «ربنا يحفظك ويخليك لزوجتك الغالية وأسرتك الكريمة وجمهورك في كل أنحاء الوطن العربي ويبارك في عمرك ويكتب لك دوام الصحة، دعواتي لك لا تنقطع بأن تعود لنا أقوى كما عهدناك دائمًا بابتسامتك ونبلك ودفء حضورك، أسألكم الدعاء له بالشفاء التام اللهم تقبل يارب». 

الفنان الكبير هاني شاكر هاني شاكر نادية مصطفى

