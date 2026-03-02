قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

يخص كل الجمهورية | اتفاق رسمي بين التنمية المحلية ومجلس النواب

وزيرة التنمية المحلية والبيئة ورئيس لجنة الإدارة المحلية
وزيرة التنمية المحلية والبيئة ورئيس لجنة الإدارة المحلية
ايمان البكش

قامت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بزيارة إلى مقر مجلس النواب بالعاصمة الجديدة ، حيث التقت مع اللواء محمود شعراوي رئيس لجنة الإدارة المحلية، بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وعدد من  أعضاء لجنة الإدارة المحلية، في إطار تعزيز قنوات التواصل والتنسيق المشترك بين الحكومة والسلطة التشريعية لدعم جهود التنمية بالمحافظات.

وفي مستهل اللقاء، أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة تقديرها للدور الذي تقوم به لجنة الإدارة المحلية في التنسيق والمتابعة مع الوزارة فيما يخص العديد من الملفات المهمة التي تمس حياة المواطنين في مختلف المحافظات بما يساهم في تحسين جودة حياتهم ومستوى الخدمات المقدمة لهم.

كما استعرضت الدكتورة منال عوض أبرز ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية في مختلف ملفات وبرامج عمل الوزارة وخطط و رؤية المرحلة المقبلة في الملفات الحيوية والخدمية فيما يخص تطوير أداء الخدمات بالمحليات والموقف التنفيذي لمنظومة التقنين والتصالح علي بعض مخالفات البناء وملف المخلفات الصلبة، وجهود رفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظات، ودعم خطط التنمية الاقتصادية المحلية لتوفير فرص عمل واستغلال المزايا التنافسية للمحافظات ودعم موارد المحافظات  ، فضلًا عن تحسين أداء الوحدات المحلية وبناء قدرات الكوادر التنفيذية، بما يتواكب مع توجهات الدولة نحو حوكمة العمل المحلي وتعزيز الشفافية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة حرصها على الاستماع إلى مقترحات لجنة الادارة المحلية و النواب بشأن احتياجات دوائرهم، والعمل على سرعة التعامل مع أي معوقات تواجه تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية علي أرض الواقع بالتنسيق مع المحافظين .

ومن جانبه، رحب اللواء محمود شعراوي بزيارة وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى مجلس النواب، وقدم لها خالص التهاني علي ثقة القيادة السياسية في توليها المنصب بالحكومة الجديدة ، متمنياً لها دوام التوفيق والنجاح  .

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية ، أهمية استمرار التنسيق بين الوزارة ولجنة الإدارة المحلية، بما يحقق تكامل الأدوار بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويعزز من سرعة الاستجابة لمطالب واحتياجات المواطنين في مختلف المحافظات ، مشيراً إلى أن اللجنة ستتابع عن كثب أداء الأجهزة المحلية والتنسيق مع الوزارة في مختلف الملفات ذات الأولوية لعمل لجنة الإدارة المحلية لدعم جهود الوزارة في الارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق التنمية الشاملة.

كما عرض الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، خلال اللقاء  جانب من جهود المحافظة في بعض المجالات والملفات الخدمية  فيما يخص تطوير بعض المناطق في أحياء القاهرة ومواجهة الإشغالات والتعديات والتصدي للبناء المخالف  وتحسين منظومة النظافة، وتنظيم الأسواق والمواقف، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي ختام اللقاء تم التأكيد على استمرار اللقاءات الدورية بين وزارة التنمية المحلية والبيئة ولجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بما يسهم في دعم مسيرة العمل المحلي ، وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف ربوع الجمهورية والمتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات التنموية لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق مستهدفات الدولة في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

