وزير الدفاع الأمريكي: لا نستهدف تغيير النظام الإيراني لكنها فرضة أمام الشعب
18 ألف جنيه راتب.. العمل تعلن وظائف خالية.. قدم الآن
إيران تستهدف برجا في البحرين وسط تصاعد التوترات الإقليمية
دعاء الإفطار 12 رمضان .. ردده يفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب
لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟
الكاف يعلن تعيين الكيني واويرو كاماكو حكمًا لمباراة الزمالك وأوتوهو
نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
صفقة مدوية تلوح في الأفق.. هل يخطف ريال مدريد توقيع شلوتربيك؟
هل أُغتيل بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان في ضربة إيرانية بالقدس؟
طفل: ليه ربنا بيحاسبنا على أخطائنا وهو اللي كاتبها.. وإمام السيدة زينب يرد
مدبولي: الدولة تمهد الطريق أمام القطاع الخاص باعتباره شريكاً في قيادة قاطرة التنمية
تصعيد خطير شرق المتوسط.. مسيرات حزب الله وراء استهداف القواعد البريطانية في قبرص
أخبار العالم

رئيس أركان الجيش الأمريكي: قوات إضافية في طريقها إلى الشرق الأوسط

بيت هيجيست
بيت هيجيست
فرناس حفظي

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال دان كين، في مؤتمر صحفي إلى جانب وزير الدفاع بيت هيجيست، إن "تقييم الأضرار سيستغرق وقتاً".

 وأشار كين إلى أن قوات إضافية في طريقها إلى الشرق الأوسط للمساعدة في العملية في إيران.

قال وزير الحرب الأمريكي بيت هاجسيث، هذه أعنف عملية جوية في التاريخ، ومن جانب آخر، قال علي لاريجاني إن بلاده "أعدت نفسها لحرب طويلة"، وذلك تعليقًا على تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مهلة الأسابيع الأربعة.

وأضاف لاريجاني أن إيران، على عكس الولايات المتحدة، وضعت في حساباتها احتمالات مواجهة ممتدة، في إشارة إلى استعداد طهران لتحمل تداعيات تصعيد طويل الأمد، وسط استمرار التوتر بين الجانبين.

مع تصاعد المواجهات العسكرية بين أمريكا وإيران، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تقديراته للمدة التي قد تستغرقها الحرب، مؤكداً أن الولايات المتحدة وإسرائيل مستعدتان لمواصلة العمليات العسكرية بوتيرة عالية، مع الحفاظ على الاحتياطيات العسكرية الضرورية لأي سيناريو مستقبلي.

وبدأت الضربات الأمريكية والإسرائيلية على أهداف في إيران منذ نهاية فبراير، وأسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وعدد من قيادات الصف الأول، في تصعيد وصفته وسائل إعلام دولية بأنه الأخطر منذ عقود.

وتزامنت هذه العمليات مع الردود الإيرانية من خلال ضربات صاروخية وطائرات مسيرة على قواعد أمريكية وأهداف إسرائيلية في المنطقة، ما زاد من المخاوف الدولية بشأن اتساع نطاق المواجهات.

رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين وزير الدفاع بيت هيجيست الشرق الأوسط إيران

