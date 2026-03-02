وزير الدفاع الأمريكي : نشن حربا على إيران لتغيير النظام

أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، أن إيران تخطط للقضاء على القوات الأمريكية، ودمرنا بنى تحتية تابعة للبحرية الإيرانية، ونحن من نضع شروط الحرب، وعملياتنا في إيران حاسمة للقضاء على قدراتها الصاروخية.

وأوضح أننا لم نبدأ الحرب لكننا ننهيها تحت إدارة ترامب، ومساعي إيران لدعم برنامجها النووي لم تعد تشكل أي تهديد.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي، أنه يجب تغيير النظام في إيران، ونشن حربا على إيران من أجل تغيير النظام، و إيران تشن قصفا عشوائيا في المنطقة، ولن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي، وإيران كانت تماطل في المفاوضات.

وتابع:" ننفذ عملياتنا الجوية في إيران بدقة شديدة، واستخدمنا قاذفات استراتيجية في عملياتنا العسكرية ضد إيران".

وأضاف لاريجاني أن إيران، على عكس الولايات المتحدة، وضعت في حساباتها احتمالات مواجهة ممتدة، في إشارة إلى استعداد طهران لتحمل تداعيات تصعيد طويل الأمد، وسط استمرار التوتر بين الجانبين.

مع تصاعد المواجهات العسكرية بين أمريكا وإيران، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تقديراته للمدة التي قد تستغرقها الحرب، مؤكداً أن الولايات المتحدة وإسرائيل مستعدتان لمواصلة العمليات العسكرية بوتيرة عالية، مع الحفاظ على الاحتياطيات العسكرية الضرورية لأي سيناريو مستقبلي.

وبدأت الضربات الأمريكية والإسرائيلية على أهداف في إيران منذ نهاية فبراير، وأسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وعدد من قيادات الصف الأول، في تصعيد وصفته وسائل إعلام دولية بأنه الأخطر منذ عقود.

وتزامنت هذه العمليات مع الردود الإيرانية من خلال ضربات صاروخية وطائرات مسيرة على قواعد أمريكية وأهداف إسرائيلية في المنطقة، ما زاد من المخاوف الدولية بشأن اتساع نطاق المواجهات.