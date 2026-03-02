الإمارات تعلن تسيير رحلات استثنائية لإجلاء العالقين والمتأثرين بالأحداث

ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أنّ هيئة الطيران المدني أعلنت بدء رحلات استثنائية لتيسير مغادرة العالقين والمتأثرين بالأحداث، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، أفاد عمرو المنيري، مراسل "القاهرة الإخبارية" في بروكسل، بأن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عقدوا اجتماعا طارئا عبر الفيديو، انتهى بإدانة هجمات إيران على دول الخليج، والتأكيد على دعم الدول الأعضاء، كما أدان الاتحاد الهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية بريطانية في قبرص، مجدداً تضامنه مع الدول المتضررة.

وأوضح المنيري خلال رسالة على الهواء، أن بلجيكا، التي تستضيف مقري الاتحاد الأوروبي وحلف حلف شمال الأطلسي، شهدت اجتماعاً لمجلس الأمن القومي، بالتزامن مع تشديد الإجراءات الأمنية، وسط تقارير عن رصد مسيّرات قرب مطار بروكسل.