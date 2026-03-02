طقس اليوم والساعات القادمة| انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفرقة مع نشاط الرياح

تتجه أنظار المواطنين نحو الأحوال الجوية لضمان تنظيم أنشطتهم اليومية والعبادات بشكل مريح، وتشير التوقعات إلى تغيرات واضحة في الطقس خلال اليوم الساعات القادمة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم في القاهرة وباقي المحافظات، حيث يستمر تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مصحوبة بفرص سقوط أمطار على بعض المناطق.

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامى لهيئة الأرصاد الجوية، إن تشير توقعات حالة الطقس خلال الأيام المقبلة من شهر رمضان المبارك إلى استمرار الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، مع عودة الأجواء الشتوية وارتفاع احتمالية الشعور بالبرودة الشديدة ليلا.

وأضافت غانم- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة أقل من معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام بحوالي 3 إلى 5 درجات مئوية.

وأشارت: "يعود هذا الانخفاض إلى تأثير كتل هوائية شمالية شديدة البرودة قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، تتزامن مع منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى تكاثر السحب وحجب أشعة الشمس طوال اليوم".

ويشهد الطقس انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ويكون الطقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائلا للبرودة نهارا، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا.

وتتوافر فرص لتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، ما يستدعي الانتباه والحماية للمحاصيل الزراعية.

والأمطار تكون كالآتي:

- السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري: توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون غزيرة أحيانا على بعض المناطق.

- جنوب الوجه البحري، القاهرة الكبرى، مدن القناة، خليج السويس، شمال الصعيد، ووسط سيناء: أمطار خفيفة متفرقة، قد تكون متوسطة أحياناً على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء، مع احتمال إثارة الرمال والأتربة في جنوب الصعيد، ما قد يقلل الرؤية الأفقية ويزيد الشعور بالبرودة.



درجات الحرارة اليوم الإثنين

القاهرة 18 09

6 أكتوبر 17 08

بنهــــا 18 09

دمنهور 17 10

وادى النطرون 17 09

كفر الشيخ 17 10

بلطيم 17 09

المنصورة 17 10

الزقازيق 18 10

شبين الكوم 17 09

طنطا 17 09

دمياط 17 12

بورسعيد 17 13

الإسماعيلية 18 09

السويس 18 10

العريش 18 09

رفح 17 08

رأس سدر 19 10

نخل 17 04

كاترين 10 00

الطور 21 12

طابا 17 09

شرم الشيخ 22 13

الغردقة 21 12

الإسكندرية 18 12

العلمين 17 11

مطروح 17 11

السلوم 18 11

سيوة 21 05

رأس غارب 21 12

سفاجا 22 13

مرسى علم 23 14

شلاتين 25 17

حلايب 23 18

أبو رماد 23 16

مرسى حميرة 22 18

أبــــــرق 24 14

جبل علبة 23 15

رأس حدربة 22 18

الفيوم 18 08

بنى سويف 19 07

المنيا 19 07

أسيوط 19 06

سوهاج 20 07

قنا 21 10

الأقصر 21 09

أسوان 22 10

الوادى الجديد 20 07

أبوسمبل 21 10