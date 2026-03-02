بعد الضربات الانتقامية.. بوتين يعلن استعداده لنقل مخاوف الإمارات إلى إيران

حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط خلال اتصالات هاتفية مع قادة الإمارات وقطر ، وسط تصاعد حدة الحرب في المنطقة.

وبعد القصف الأمريكي والإسرائيلي على إيران، شنت طهران ضربات انتقامية استهدفت مواقع في الخليج، ما أجبر السلطات على إغلاق المجال الجوي وتعطيل حركة المرور في مراكز رئيسية مثل دبي وأبوظبي.

وفي اتصال هاتفي بين بوتين ورئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، أكد الزعيمان على "ضرورة وقف إطلاق النار الفوري والعودة إلى المسار السياسي والدبلوماسي"، وفقًا لبيان صادر عن الكرملين.

كما أعرب الرئيس الروسي عن استعداده لنقل مخاوف الإمارات إلى طهران بشأن الضربات الإيرانية الانتقامية، وتقديم المساعدة في استقرار الوضع في المنطقة.

وخلال اتصال هاتفي مع أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، أعرب الزعيمان عن قلقهما إزاء "مخاطر اتساع رقعة الصراع وخطر انجرار دول ثالثة إليه"، وفقًا لما ذكره الكرملين.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أدانت في وقت سابق "أي هجمات على أهداف مدنية، سواء في إيران أو الدول العربية"، في سياق الصراع.

برزت الإمارات كوسيط رئيسي في الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ أربع سنوات، حيث توسطت في عدد من عمليات تبادل الأسرى بين الجانبين، واستضافت مؤخرًا محادثات بين مسؤولين أمريكيين وروس وأوكرانيين حول خطة أمريكية لإنهاء القتال.