هنفطر إيه النهاردة .. بانيه دجاج وجلاش بالفراخ والسبانخ ومهلبية قمر الدين

هنفطر ايه النهاردة .. يتكرر هذا السؤال بشكل يومي داخل البيوت العربية والمصرية طوال شهر رمضان الكريم لذا نقدم لكم في موقع صدى البلد قائمة افطار شهية متنوعة مع شرح كيفية تحضيرها.

بانيه الدجاج للشيف غادة جميل



المقادير

دجاج بانيه

لبن رايب

ماء بصل

بيضة

بصل بودر

ثوم باودر

زعتر

ملح

فلفل أسود

بابريكا

بهارات دجاج

دقيق

نشا

بقسماط

زيت للقلي

طريقة عمل فراخ بانيه

يتبل الدجاج باللبن الرايب و ماء البصل و جميع البهارات ثم تضاف البيضة

و قلبيه في الدقيق و النشا و البقسماط و لقلى في زيت غزير وقدميه ساخنة.

جلاش بالسبانخ للشيف شربيني

المقادير

جلاش

دجاج مفروم

جبنة فيتا

سبانخ

بصل

ثوم

كرات

كزبرة خضراء

فلفل حار

ملح

فلفل اسود

سمنة

بيضة

لبن

طريقة عمل الجلاش بالدجاج والسبانخ

في حلة بها سمنة شوح البصل مع الثوم وضعي بعد ذلك الخضرة والسبانخ.

اضيفي الفلفل الحار وتبلي الخليط بالملح والفلفل الاسود.

ادهنى طبقات الجلاش بالسمنة وضعيها في صينية مدهونة ثم ضعي حشوة الدجاج.

رصي باقي طبقات الجلاش ثم يضاف البيضة واللبن على الوجه وادخليه الفرن حتى تمام النضج وتقدم



مهلبية قمر الدين بالكنافة لنجلاء الشرشابي

المقادير

3 كوب عصير قمر الدين

½ كوب سكر

3 ملعقة كبيرة نشا

كنافة محمرة

شربات

طريقة عمل مهلبية قمر الدين بالكنافة

اخلطي النشا مع قمر الدين والسكر ثم ضعي الخليط في إناء على النار وقلبي حتى الغليان ويغلظ القوام

اسكبي الخليط في كاسات التقديم ثم ضعي طبقة من الكنافة المحمرة المضاف لها الشربات على الوجه

وقدمي كاسات المهلبية بالكنافة وبالهنا والشفا