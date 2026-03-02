قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيل تذوق من جحيم غزة .. الاحتلال يعلن إصابة 960 شخصا منذ بدء المواجهة مع إيران
خيركم سابق| السيدة المسنة عفاف: بيعت السرير بتاعي عشان أشتري كفن
عاجل | سماع دوي انفجارات داخل مطار بغداد الدولي
وزير الخارجية الإيراني: سنستخدم كل قدراتنا لمواجهة إسرائيل وأمريكا
بعد العذاب .. رامز جلال يشارك صورة جديدة من حلقة دياب
لا يريد العمل معها.. دياب يثير الجدل بحديثه عن غادة عبدالرازق والعلاج النفسي
بعد موجة الأمطار .. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الساعات القادمة
هل يجوز للمرأة الصلاة على الكرسي «من باب الستر» فقط؟.. رد حاسم من د. علي جمعة
استاد الملك فهد يستضيف نهائي كأس آسيا 2027
دعاء ليلة 13 رمضان.. كلمات تريح القلب من كل ضيق وتفرج كرب المكروبين
الأمين العام لـ الناتو: الضربات الإسرائيلية والأمريكية لإيران مهمة لتقويض قدرتها النووية
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. بشرى سارة للموظفين قبل عيد الفطر
أخبار العالم

الأمين العام لـ الناتو: الضربات الإسرائيلية والأمريكية لإيران مهمة لتقويض قدرتها النووية

الأمين العام لحلف الناتو
الأمين العام لحلف الناتو
فرناس حفظي

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، إن الضربات الإسرائيلية والأمريكية داخل إيران "مهمة للغاية" في تقويض قدرة طهران على الوصول إلى القدرة النووية، وإضعاف برنامجها للصواريخ الباليستية.

وأضاف أن هذه العمليات تسهم في الحد من التهديدات المحتملة لأمن المنطقة، دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن تقييم الحلف لنتائج الضربات أو الخطوات المقبلة.

ومن جانب آخر، أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقابلة مع صحيفة “نيويورك بوست”، مشيرا إلى أنه لا يستبعد إمكانية إرسال قوات إلى الأراضي الإيرانية.

 وقال ترامب، عقب شن هجمات، يوم السبت، استهدفت القيادة العسكرية والسياسية الإيرانية: "لا أتوقع ردود فعل متسرعة تجاه فكرة إرسال قوات برية، كما يفعل أي رئيس يقول 'لن تكون هناك قوات على الأرض، أنا لا أقول ذلك، أنا أقول 'ربما لن نحتاج إليهم' أو 'إذا دعت الحاجة إليهم'".

وفي السياق ذاته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المرشد الإيراني علي خامنئي "تمت تصفيته" أثناء وجوده على مائدة الإفطار برفقة دائرته المقربة، مشيرًا في مقابلة مع “فوكس نيوز” إلى أن العملية جرت بشكل مباغت.

وأضاف ترامب، في تصريحات أدلى بها بحماس خلال المقابلة، أن المعلومات الاستخباراتية كانت دقيقة، دون أن يقدم مزيدًا من التفاصيل بشأن ملابسات الواقعة.

وأعلنت تقارير إيرانية، استشهاد زوجة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، متأثرة بجراحها في قصف إسرائيلي على طهران.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر مطلع على العملية لوكالة “أسوشيتد برس” بأن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) تراقب تحركات كبار المسؤولين الإيرانيين.

لأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو إيران طهران القدرة النووية التهديدات المحتملة

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

مي عز الدين

انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين

هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

بنيامين نتنياهو

الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف

الشاب الضحية بالغربية

ضبط زوج وأشقائه لاتهامهم بقتل شقيق زوجته طعنًا عقب صلاة التراويح بالغربية

الزمالك

مباريات الزمالك وبيراميدز والأهلي وسيراميكا المتبقية في الدور الأول بالدوري

الأهلي

خريطة إصابات الأهلي قبل مواجهة المقاولون.. الجزار جاهزا وتأكد خروج ثنائي الفريق

الزمالك

طلعت يوسف يعلق على التصرف المفاجئ لنجم الزمالك: يدخل موسوعة جينيس

إسرائيل وإيران

هيئة البث: استعدادات في إسرائيل لاحتمال أن تستمر الحرب حتى مطلع أبريل المقبل

نيقولا معوض

عندي خطوط حمراء| نيقولا معوض يكشف لحظات مؤثرة في حياته الفنية والشخصية

برنامج أجمل ناس

بدأ بفدان وأصبح يمتلك 90 فدانا.. قصة كفاح ملهمة لمزارع في أجمل ناس

اتنين غيرنا الحلقة 13.. آسر ياسين في ورطة بسبب دينا الشربيني

سعر ميتسوبيشي اكليبس كروس 2018 المستعملة| صور

5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي.. أسرار بسيطة تخليها طرية ومليانة عصارة

أرخص 5 سيارات كهربائية 2026 بمصر.. تعرف عليها

أول شهور لهبة السيسي

بعد تلقيها الكيماوي.. هبة السيسي تظهر حليقة الرأس وتثير تعاطف الجمهور

حقيقة اعتزال سمسم شهاب

مقولتش هعتزل | سمسم شهاب ينفي شائعات تحريم الفن .. ويؤكد تمسكه بالغناء

