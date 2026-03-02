الأمين العام لـ الناتو: الضربات الإسرائيلية والأمريكية لإيران مهمة لتقويض قدرتها النووية

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، إن الضربات الإسرائيلية والأمريكية داخل إيران "مهمة للغاية" في تقويض قدرة طهران على الوصول إلى القدرة النووية، وإضعاف برنامجها للصواريخ الباليستية.

وأضاف أن هذه العمليات تسهم في الحد من التهديدات المحتملة لأمن المنطقة، دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن تقييم الحلف لنتائج الضربات أو الخطوات المقبلة.

ومن جانب آخر، أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقابلة مع صحيفة “نيويورك بوست”، مشيرا إلى أنه لا يستبعد إمكانية إرسال قوات إلى الأراضي الإيرانية.

وقال ترامب، عقب شن هجمات، يوم السبت، استهدفت القيادة العسكرية والسياسية الإيرانية: "لا أتوقع ردود فعل متسرعة تجاه فكرة إرسال قوات برية، كما يفعل أي رئيس يقول 'لن تكون هناك قوات على الأرض، أنا لا أقول ذلك، أنا أقول 'ربما لن نحتاج إليهم' أو 'إذا دعت الحاجة إليهم'".

وفي السياق ذاته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المرشد الإيراني علي خامنئي "تمت تصفيته" أثناء وجوده على مائدة الإفطار برفقة دائرته المقربة، مشيرًا في مقابلة مع “فوكس نيوز” إلى أن العملية جرت بشكل مباغت.

وأضاف ترامب، في تصريحات أدلى بها بحماس خلال المقابلة، أن المعلومات الاستخباراتية كانت دقيقة، دون أن يقدم مزيدًا من التفاصيل بشأن ملابسات الواقعة.

وأعلنت تقارير إيرانية، استشهاد زوجة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، متأثرة بجراحها في قصف إسرائيلي على طهران.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر مطلع على العملية لوكالة “أسوشيتد برس” بأن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) تراقب تحركات كبار المسؤولين الإيرانيين.