ميلانيا غاضبة من "الطرق".. ترامب يترك حرب إيران إلى قاعة الرقص في البيت الأبيض

انتقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الحديث عن الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، إلى موضوع ذي أولوية داخلية وهي قاعة الرقص في البيت الأبيض.

تباهى ترامب بأعمال البناء الجارية من حوله خلال حفل تكريمه بوسام الشرف، متوقعًا أن تُنشئ أعمال التجديد "أجمل قاعة احتفالات في العالم".

وقال: "نحن نعمل على تحسين المبنى"، مؤكدًا مجددًا ادعاءه بأن المشروع متقدم على الجدول الزمني وبأقل من الميزانية المرصودة. "ستكون قاعة رائعة".

كما مازح ترامب بشأن ضجيج أعمال البناء، قائلًا إن السيدة الأولى ميلانيا ترامب "غير سعيدة" بالطرق المستمر طوال اليوم.

وأضاف: "لكن عندما أسمع ذلك الصوت، ذلك الصوت الجميل خلفي، فهذا يعني المال. لذا فأنا أحبه، لكن زوجتي ليست سعيدة".

بدأ هدم الجناح الشرقي للبيت الأبيض في أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتحقيق طموح ترامب الذي دام 15 عامًا، والمتمثل في إنشاء قاعة مناسبات في أراضي البيت الأبيض، تُوسّع من قدرة المبنى على استضافة الفعاليات، ولكنها في الوقت نفسه تُحاكي فخامة نواديه الخاصة.

وأشرف الرئيس ترامب شخصيًا على أدق تفاصيل قاعة الاحتفالات، بدءًا من تصميم الأرضيات وصولًا إلى اختيار الرخام وتبلغ مساحة مشروع قاعة الاحتفالات الشاسعة حوالي 89,000 قدم مربع، وفقًا للمهندس المعماري الرئيسي شالوم بارانيس. في المقابل، تبلغ مساحة المبنى الرئيسي للبيت الأبيض، وهو القصر التنفيذي، 55,000 قدم مربع فقط.