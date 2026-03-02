قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيل تذوق من جحيم غزة .. الاحتلال يعلن إصابة 960 شخصا منذ بدء المواجهة مع إيران
خيركم سابق| السيدة المسنة عفاف: بيعت السرير بتاعي عشان أشتري كفن
عاجل | سماع دوي انفجارات داخل مطار بغداد الدولي
وزير الخارجية الإيراني: سنستخدم كل قدراتنا لمواجهة إسرائيل وأمريكا
بعد العذاب .. رامز جلال يشارك صورة جديدة من حلقة دياب
لا يريد العمل معها.. دياب يثير الجدل بحديثه عن غادة عبدالرازق والعلاج النفسي
بعد موجة الأمطار .. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الساعات القادمة
هل يجوز للمرأة الصلاة على الكرسي «من باب الستر» فقط؟.. رد حاسم من د. علي جمعة
استاد الملك فهد يستضيف نهائي كأس آسيا 2027
دعاء ليلة 13 رمضان.. كلمات تريح القلب من كل ضيق وتفرج كرب المكروبين
الأمين العام لـ الناتو: الضربات الإسرائيلية والأمريكية لإيران مهمة لتقويض قدرتها النووية
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. بشرى سارة للموظفين قبل عيد الفطر
أخبار العالم

ميلانيا غاضبة من "الطرق".. ترامب يترك حرب إيران إلى قاعة الرقص في البيت الأبيض

ترامب وميلانيا
ترامب وميلانيا
ناصر السيد

انتقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الحديث عن الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، إلى موضوع ذي أولوية داخلية وهي قاعة الرقص في البيت الأبيض.

تباهى ترامب بأعمال البناء الجارية من حوله خلال حفل تكريمه بوسام الشرف، متوقعًا أن تُنشئ أعمال التجديد "أجمل قاعة احتفالات في العالم".

وقال: "نحن نعمل على تحسين المبنى"، مؤكدًا مجددًا ادعاءه بأن المشروع متقدم على الجدول الزمني وبأقل من الميزانية المرصودة. "ستكون قاعة رائعة".

كما مازح ترامب بشأن ضجيج أعمال البناء، قائلًا إن السيدة الأولى ميلانيا ترامب "غير سعيدة" بالطرق المستمر طوال اليوم.

وأضاف: "لكن عندما أسمع ذلك الصوت، ذلك الصوت الجميل خلفي، فهذا يعني المال. لذا فأنا أحبه، لكن زوجتي ليست سعيدة".

بدأ هدم الجناح الشرقي للبيت الأبيض في أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتحقيق طموح ترامب الذي دام 15 عامًا، والمتمثل في إنشاء قاعة مناسبات في أراضي البيت الأبيض، تُوسّع من قدرة المبنى على استضافة الفعاليات، ولكنها في الوقت نفسه تُحاكي فخامة نواديه الخاصة.

وأشرف الرئيس ترامب شخصيًا على أدق تفاصيل قاعة الاحتفالات، بدءًا من تصميم الأرضيات وصولًا إلى اختيار الرخام وتبلغ مساحة مشروع قاعة الاحتفالات الشاسعة حوالي 89,000 قدم مربع، وفقًا للمهندس المعماري الرئيسي شالوم بارانيس. في المقابل، تبلغ مساحة المبنى الرئيسي للبيت الأبيض، وهو القصر التنفيذي، 55,000 قدم مربع فقط.

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

مي عز الدين

انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين

هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

بنيامين نتنياهو

الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف

الشاب الضحية بالغربية

ضبط زوج وأشقائه لاتهامهم بقتل شقيق زوجته طعنًا عقب صلاة التراويح بالغربية

الزمالك

مباريات الزمالك وبيراميدز والأهلي وسيراميكا المتبقية في الدور الأول بالدوري

الأهلي

خريطة إصابات الأهلي قبل مواجهة المقاولون.. الجزار جاهزا وتأكد خروج ثنائي الفريق

الزمالك

طلعت يوسف يعلق على التصرف المفاجئ لنجم الزمالك: يدخل موسوعة جينيس

إجازة عيد الفطر 2026.. الموعد المتوقع وعدد الأيام الرسمية

إجازة عيد الفطر 2026.. شوف هتاخد كام يوم

محمية الاحراش

8 أنواع من النباتات النادرة في محمية الأحراش

سعر الذهب في مصر

ارتفاع أسعار الذهب الآن.. الجرام وصل 8480 جنيهًا

اتنين غيرنا الحلقة 13.. آسر ياسين في ورطة بسبب دينا الشربيني

اتنين غيرنا
اتنين غيرنا
اتنين غيرنا

سعر ميتسوبيشي اكليبس كروس 2018 المستعملة| صور

ميتسوبيشي اكليبس كروس
ميتسوبيشي اكليبس كروس
ميتسوبيشي اكليبس كروس

5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي.. أسرار بسيطة تخليها طرية ومليانة عصارة

5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي
5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي
5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي

أرخص 5 سيارات كهربائية 2026 بمصر.. تعرف عليها

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
سيارات كهربائية

أول شهور لهبة السيسي

بعد تلقيها الكيماوي.. هبة السيسي تظهر حليقة الرأس وتثير تعاطف الجمهور

حقيقة اعتزال سمسم شهاب

مقولتش هعتزل | سمسم شهاب ينفي شائعات تحريم الفن .. ويؤكد تمسكه بالغناء

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الأحداث الإيرانية بتوقيت انتصارات مصر وكيفية التوصل للسلام

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر.. صمام الأمان في العالم العربي في زمن التحولات الكبرى

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سقوط القلاع الزجاجية وانكسار هيبة التاج

سيد الضبع

سيـد الضبـع يكتـب : وسط نيران الحروب … تبقى نعمة الأمن في مصر مسؤولية الجميع

د. ياسين عبد الله عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر

د. ياسين عبدالله يكتب: حقيقةُ الصِّيام

