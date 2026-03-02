كهرباء الإسماعيلية يهزم فاركو 2-0 ويقفز للمركز الـ19 في الدوري المصري

حقق كهرباء الإسماعيلية فوزاً مستحقاً على حساب فاركو بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد حرس الحدود في الجولة العشرون ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأفتتح كهرباء الإسماعيلية التهديف في الدقيقة 19، بعد تصويبة قوية من علامة الجزاء لصالح كهرباء الإسماعيلية عن طريق بواتينج لتسكن شباك أحمد دعدور حارس مرمى فاركو.

وأضاف كهرباء الإسماعيلية الهدف الثاني في الدقيقة 1+90، بعد تمريرة رائعة من سيف الخشاب إلى علي سليمان الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء لصالح الكهرباء لتسكن الشباك.

وبهذه النتيجة يقفز كهرباء الإسماعيلية إلى المركز الـ19 برصيد 16 نقطة، وتجمد فاركو في المركز الـ20 برصيد 14 نقطة.