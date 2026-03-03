جيهان خليل تؤدي دور فيمينست في مسلسل بابا وماما جيران

طرحت الفنانة جيهان خليل، البوستر الرسمي الخاص لمسلسل "بابا وماما جيران"، بطولتها رفقة كل من ميرنا جميل وأحمد داود، المذاع عبر منصة "شاهد"، في النصف الثاني من رمضان.

وتلعب الفنانة جيهان خليل خلال أحداث مسلسل "بابا وماما جيران"، دور "ليلى" الصديقة المقربة لميرنا جميل، والتي تساعدها في الانتقام من الفنان أحمد داود.

وجاءت ملامح شخصية جيهان خليل بأنها تدعم المرأة وحقوق السيدات بشكل كبير، ومن المقرر أن تتصاعد الأحداث خلال العمل ويظهر جانب آخر من الشخصية.

أبطال مسلسل "بابا وماما جيران"

وإلى جانب الفنانة جيهان خليل، يضم مسلسل "بابا وماما جيران"، كل من أحمد داود، ميرنا جميل، شيرين، ميمي جمال، إسماعيل فرغلي، محمود حافظ، محمد محمود، عايدة رياض.

مسلسل "درش"

كما تشارك الفنانة جيهان خليل في بطولة مسلسل "درش"، رفقة الفنانة مصطفى شعبان، المذاع في النصف الأول من رمضان عبر منصة "واتش ات".

وتؤدي شخصية "تهاني"، زوجة الفنان نضال الشافعي، اللذان يحاولان إيقاع درش، للاستيلاء على أمواله.