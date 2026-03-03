الخارجية الأمريكية تطالب الأمريكيين في 15 دولة بالشرق الأوسط بالمغادرة الآن

دعت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين إلى مغادرة 15 دولة في الشرق الأوسط على الفور بسبب التصعيد في المنطقة.

وتشمل قائمة الدول التي يتعين على الأمريكيين مغادرتها البحرين، مصر، إيران، العراق، الأراضي المحتلة، قطاع غزة، الأردن، الكويت، لبنان، عُمان، قطر، المملكة العربية السعودية، سوريا، الإمارات العربية المتحدة، واليمن.





وكتبت مورا نامدار، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للشؤون القنصلية، في رسالة بريد إلكتروني: "يحث وزير الخارجية ماركو روبيو ووزارة الخارجية الأمريكيين على مغادرة البلدان التالية على الفور باستخدام أي وسيلة نقل تجارية متاحة بسبب المخاطر الأمنية الخطيرة".