قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد العذاب .. رامز جلال يشارك صورة جديدة من حلقة دياب
لا يريد العمل معها.. دياب يثير الجدل بحديثه عن غادة عبدالرازق والعلاج النفسي
بعد موجة الأمطار .. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الساعات القادمة
هل يجوز للمرأة الصلاة على الكرسي «من باب الستر» فقط؟.. رد حاسم من د. علي جمعة
استاد الملك فهد يستضيف نهائي كأس آسيا 2027
دعاء ليلة 13 رمضان.. كلمات تريح القلب من كل ضيق وتفرج كرب المكروبين
الأمين العام لـ الناتو: الضربات الإسرائيلية والأمريكية لإيران مهمة لتقويض قدرتها النووية
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. بشرى سارة للموظفين قبل عيد الفطر
من الصواريخ إلى النووي.. ترامب يكشف المحاور الأربعة للحرب ضد إيران
مسلسل فن الحرب الحلقة 13.. مفاجأة صادمة لـ يوسف الشريف
الأرصاد: غدا طقس دافىء نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 10
علي السبع يسرق فكرة أحمد رمزي.. تصعيد درامي في الحلقة 13 من فخر الدلتا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد موجة الأمطار .. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الساعات القادمة

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر
نورهان خفاجي

تشهد أغلب أنحاء الجمهورية أجواء شديدة البرودة، خلال طقس الساعات القادمة، حيث سجلت درجة الحرارة في القاهرة الكبرى في تمام الساعة السابعة مساءً نحو 15 درجة مئوية، مع الإشارة إلى أن درجة الحرارة المحسوسة أقل من المُسجلة نتيجة نشاط الرياح.

وتستمر السحب المنخفضة والمتوسطة في الظهور على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وخليج السويس، وقد يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق، مع استمرار فرص سقوط الأمطار على شمال الصعيد. وسجلت درجة الحرارة في القاهرة نحو 16 درجة مئوية، وسط أجواء باردة على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن تشهد الأحوال الجوية تحسنًا نسبيًا اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء، يصاحبه ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح بين درجتين إلى أربع درجات مئوية.

وبحسب التوقعات، يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، يميل للدفء نهارًا على أغلب المناطق، بينما يعود للبرودة الشديدة ليلًا. كما توجد فرص لتكوّن الصقيع على المزروعات في مناطق من وسط سيناء.

وتتوافر فرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، قد تكون متوسطة أحيانًا بنسبة حدوث تقارب 20%، وتمتد بشكل متقطع إلى مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر. كما توجد فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة تقارب 10% على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وفيما يتعلق بحالة البحر، فمن المتوقع اضطراب الملاحة البحرية على بعض مناطق من سواحل البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 45 و65 كيلومترًا في الساعة، وارتفاع الأمواج بين 2.5 و3.5 متر.

وناشدت الجهات المعنية المواطنين اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، ومتابعة التحديثات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

الطقس الطقس الأيام القادمة درجات الحرارة درجات الحرارة اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

مي عز الدين

انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين

هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

بنيامين نتنياهو

الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف

لحظة سقوط طائرة

لحظة سقوط طائرة حربية أمريكية في الكويت وهبوط جنديين بالمظلات

الشاب الضحية بالغربية

ضبط زوج وأشقائه لاتهامهم بقتل شقيق زوجته طعنًا عقب صلاة التراويح بالغربية

الزمالك

مباريات الزمالك وبيراميدز والأهلي وسيراميكا المتبقية في الدور الأول بالدوري

الأهلي

خريطة إصابات الأهلي قبل مواجهة المقاولون.. الجزار جاهزا وتأكد خروج ثنائي الفريق

ترشيحاتنا

البواسير

تسبب متاعب متعددة .. اكتشف أسباب البواسير ومضاعفاتها

جلاش بالسبانخ والفراخ

هنفطر إيه النهاردة .. بانيه دجاج وجلاش بالفراخ والسبانخ ومهلبية قمر الدين

عبير صبري

عبير صبري تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في حفل سحور ..شاهد

بالصور

سعر ميتسوبيشي اكليبس كروس 2018 المستعملة| صور

ميتسوبيشي اكليبس كروس
ميتسوبيشي اكليبس كروس
ميتسوبيشي اكليبس كروس

5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي.. أسرار بسيطة تخليها طرية ومليانة عصارة

5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي
5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي
5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي

أرخص 5 سيارات كهربائية 2026 بمصر.. تعرف عليها

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
سيارات كهربائية

سر المطاعم في الشوربة التقيلة.. لماذا تكون بقوام مثالي وطعم أغنى؟

سر المطاعم في الشوربة التقيلة.. لماذا تكون بقوام مثالي وطعم أغنى؟
سر المطاعم في الشوربة التقيلة.. لماذا تكون بقوام مثالي وطعم أغنى؟
سر المطاعم في الشوربة التقيلة.. لماذا تكون بقوام مثالي وطعم أغنى؟

فيديو

أول شهور لهبة السيسي

بعد تلقيها الكيماوي.. هبة السيسي تظهر حليقة الرأس وتثير تعاطف الجمهور

حقيقة اعتزال سمسم شهاب

مقولتش هعتزل | سمسم شهاب ينفي شائعات تحريم الفن .. ويؤكد تمسكه بالغناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الأحداث الإيرانية بتوقيت انتصارات مصر وكيفية التوصل للسلام

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر.. صمام الأمان في العالم العربي في زمن التحولات الكبرى

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سقوط القلاع الزجاجية وانكسار هيبة التاج

سيد الضبع

سيـد الضبـع يكتـب : وسط نيران الحروب … تبقى نعمة الأمن في مصر مسؤولية الجميع

د. ياسين عبد الله عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر

د. ياسين عبدالله يكتب: حقيقةُ الصِّيام

المزيد