بعد موجة الأمطار .. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الساعات القادمة

تشهد أغلب أنحاء الجمهورية أجواء شديدة البرودة، خلال طقس الساعات القادمة، حيث سجلت درجة الحرارة في القاهرة الكبرى في تمام الساعة السابعة مساءً نحو 15 درجة مئوية، مع الإشارة إلى أن درجة الحرارة المحسوسة أقل من المُسجلة نتيجة نشاط الرياح.

وتستمر السحب المنخفضة والمتوسطة في الظهور على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وخليج السويس، وقد يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق، مع استمرار فرص سقوط الأمطار على شمال الصعيد. وسجلت درجة الحرارة في القاهرة نحو 16 درجة مئوية، وسط أجواء باردة على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن تشهد الأحوال الجوية تحسنًا نسبيًا اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء، يصاحبه ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح بين درجتين إلى أربع درجات مئوية.

وبحسب التوقعات، يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، يميل للدفء نهارًا على أغلب المناطق، بينما يعود للبرودة الشديدة ليلًا. كما توجد فرص لتكوّن الصقيع على المزروعات في مناطق من وسط سيناء.

وتتوافر فرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، قد تكون متوسطة أحيانًا بنسبة حدوث تقارب 20%، وتمتد بشكل متقطع إلى مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر. كما توجد فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة تقارب 10% على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وفيما يتعلق بحالة البحر، فمن المتوقع اضطراب الملاحة البحرية على بعض مناطق من سواحل البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 45 و65 كيلومترًا في الساعة، وارتفاع الأمواج بين 2.5 و3.5 متر.

وناشدت الجهات المعنية المواطنين اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، ومتابعة التحديثات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.