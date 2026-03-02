نشاطر الشعب الإيراني آلامه.. أردوغان: الهجمات الأمريكية انتهاك صارخ

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، من أن استمرار التصعيد ضد إيران، سيكون له عواقب وخيمة على الأمن الإقليمي والعالمي.

ووصف الرئيس أردوغان، الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، بأنها “انتهاك صارخ” للقانون الدولي، مضيفا أن تركيا تشاطر الشعب الإيراني آلامه.

وأضاف الرئيس التركي، أنه لا يمكن لأحد أن يتحمل حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي التي ستخلقها مثل هذه العملية، ولهذا السبب، يجب إخماد الحريق قبل أن ينتشر أكثر.

وأشار أردوغان، إلى أنه منذ يوم السبت، أجرينا مناقشات ومشاورات مكثفة مع العديد من القادة، بمن فيهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأمير قطر الشيخ تميم، وأمير الكويت الشيخ مشعل، ورئيس الإمارات محمد بن زايد، ورئيس الوزراء وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ومستشار ألمانيا ميرز، والأمين العام لحلف الناتو روته.

وأوضح أنه خلال هذه الاجتماعات، بالإضافة إلى تقديم تعازينا لإخواننا في الخليج؛ ناقشنا ما يمكننا فعله لوقف الحرب.