طهران تحت القصف.. إسرائيل تدعو المدنيين للابتعاد عن محيط التلفزيون الإيراني

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الاثنين بدء موجة جديدة من الغارات على طهران.

وجاء هذا الإعلان بعد وقت قصير من إصدار جيش الاحتلال تحذيراً بإخلاء سكان طهران، وخاصةً القاطنين بالقرب من مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن سلاح الجو، غارات، على مقر وزارة الاستخبارات الإيرانية في العاصمة طهران، بالإضافة إلى قصف مقرات قيادة ومعسكرات تابعة لقوى الأمن الداخلي والتي تتولى المسؤولية عن قمع الاحتجاجات ضد النظام.

وأوضح جيش الاحتلال، في بيان، أنه هاجم أكثر من 10 مقرات قيادة لوزارة الاستخبارات الإيرانية، وهي “جهاز الاستخبارات الرئيسي للنظام الإيراني”، بالإضافة إلى “مقر قيادة لفيلق القدس”.