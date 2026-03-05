الحرب على إيران.. هيئة بريطانية تكشف عن حادثة بحرية بميناء مبارك الكبير بالكويت

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتلقي بلاغ عن حادثة بحرية قبالة ميناء مبارك الكبير في الكويت، دون الكشف حتى الآن عن تفاصيل إضافية حول طبيعة الواقعة أو ملابساتها.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اعتراض وتدمير 3 صواريخ كروز خارج مدينة الخرج، ويأتي ذلك في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وفي وقت سابق، صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء الركن تركي المالكي، بأنه جرت محاولة هجوم بطائرة مسيرة على مصفاة "رأس تنورة" التابعة لشركة أرامكو بالمنطقة الشرقية.

وأوضح “المالكي”، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" أمس الأربعاء، أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الهجوم كان بطائرة مسيرة، ولم ينتج عنه أي أضرار.