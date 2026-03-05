بعد تصدرها الترند.. 6 إطلالات لـ دينا الشربيني قبل فستان الفرح في اتنين غيرنا

تصدرت الفنانة دينا الشربينى تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل وذلك بعد ما انتشرت صورها على السوشيال ميديا بفستان الفرح خلال الحلقة الاخيرة من مسلسل اتنين غيرنا بطولتها وبطولة الفنان اسر ياسين.

وتتميز دينا الشربينى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد دينا ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

مسلسل اتنين غيرنا

بأغنية جديدة تحمل اسم "وأخيرًا" أحيا الفنان محمود العسيلي وصابرين النجيلي حفل زفاف نور أبو الفتوح (دينا الشربيني) ودكتور حسن (آسر ياسين) في مسلسل اتنين غيرنا، لتنتهي أحداث المسلسل بنهاية سعيدة ترضي الجميع.



أغنية "وأخيرًا" كلمات أحمد السيد ومحمد السيد، وألحان محمود العسيلي، وغناء محمود العسيلي وصابرين النجيلي التي تلعب دور وفاء مساعدة نور في المسلسل.



اتنين غيرنا من بطولة دينا الشربيني وآسر ياسين وفدوى عابد ونور إيهاب وهنادي مهنا وناردين فرج وأحمد حسن، وهو من تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي جوهر.



وتدور أحداث مسلسل اتنين غيرنا في إطار اجتماعي رومانسي حول أستاذ جامعي يعيش من أجل أسرته وعمله فقط، يلتقي صدفة بممثلة مشهورة تعاني صراعات اجتماعية، الأمر الذي يقلب حياتهما بالكامل رأسًا على عقب، ويُعرض المسلسل حصريًا على منصة واتش إت الساعة 7 مساءً وقناة On E الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:15 صباحًا و2:00 عصرًا.