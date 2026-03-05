حسن حفني يكشف لصدى البلد كواليس وأسرار شخصيته في الست موناليزا.. فيديو

كشف الفنان حسن حفني كواليس وأسرار شخصيته في مسلسل الست موناليزا، وذلك خلال لقاء خاص مع موقع صدى البلد الإخباري، متحدثًا عن تفاصيل دوره وردود فعل الجمهور على العمل.

وقال حسن حفني إنه تحمس كثيرًا منذ قراءة السيناريو لتجسيد شخصية "أيمن"، وهو شاب طيب ومتزوج من "هدير عبد الناصر" ضمن أحداث المسلسل، مشيرًا إلى أن الشخصية قريبة من طبيعته في الواقع.

وأوضح أنه يشعر بتقارب كبير مع الشخصية، خاصة أنه شخص يحب عائلته ويخاف عليها كثيرًا، وهو ما ساعده على تقديم الدور بشكل صادق ومؤثر.

وأضاف حسن حفني أنه سعيد للغاية بردود فعل الجمهور على المسلسل، مؤكدًا أن أكثر ما أسعده هو تلقيه مكالمة من النجم أحمد السقا، والتي كان لها أثر كبير في دعمه وتشجيعه.

واختتم حديثه بالتعبير عن سعادته الكبيرة بالعمل مع فريق المسلسل بالكامل، مؤكدًا أن روح التعاون بين جميع المشاركين كانت من أهم أسباب نجاح العمل وخروجه بهذا الشكل المميز.



