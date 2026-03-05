عودة لصوص الذهب.. سرقة 130 جرامًا من منزل بالمنشاة في سوهاج

شهدت قرية الرواهد التابعة لمركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، واقعة سرقة داخل أحد المنازل، بعدما أقدم شخصان مجهولان على التسلل إلى المنزل واستغلال غياب أصحابه، والاستيلاء على مشغولات ذهبية تقدر بنحو 130 جرامًا، قبل أن يلوذا بالفرار.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بتلقي بلاغ من أحد المواطنين بقيام مجهولين بسرقة مشغولات ذهبية من داخل منزل أحد أقاربه بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية أن شخصين قاما بالدخول إلى المنزل مستغلين عدم تواجد أفراد الأسرة، وتمكنا من الاستيلاء على كمية من المشغولات الذهبية بلغت نحو 130 جرامًا، قبل أن يغادرا المكان في هدوء.

وأوضح مقدم البلاغ، في أقواله أمام جهات التحقيق، أنه اكتشف الواقعة عقب دخوله المنزل، حيث تبين اختفاء المشغولات الذهبية، وعلى الفور توجه إلى مركز الشرطة لتحرير محضر رسمي بالواقعة، موضحًا كافة التفاصيل والملابسات التي لاحظها وقت اكتشاف السرقة.

كما أشار إلى أن المسروقات عبارة عن عدد من القطع الذهبية الخاصة بأحد أفراد الأسرة، وتقدر قيمتها بنحو 130 جرامًا من الذهب، مؤكدًا عدم الاشتباه في شخص بعينه وقت تحرير البلاغ.

ومن جانبها، بدأت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة المنشاة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالإضافة إلى تكثيف التحريات وجمع المعلومات حول الواقعة، ومراجعة خط سير المشتبه بهم، في محاولة للتوصل إلى هوية مرتكبي الحادث وضبطهم في أسرع وقت.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، مع تكليف وحدة المباحث بسرعة كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهمين واستعادة المسروقات.