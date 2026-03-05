وأنت في بيتك.. 7 طرق ذكية لحجز تذاكر قطارات عيد الفطر 2026

بدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إتاحة حجز تذاكر قطارات عطلة عيد الفطر، عبر منظومة الحجز المسبق بكافة الخطوط، لتيسير حركة سفر المواطنين.

ووجهت قيادة الهيئة بضرورة وجود جميع المسؤولين لمتابعة انتظام حركة التشغيل ميدانيا، مع تفعيل الإشراف المباشر على غرفة العمليات لمراقبة مسير قطارات مصر عبر الشبكة بالكامل.

وتضمنت التعليمات التشديد على إجراء أعمال الصيانة الفنية اللازمة، والمتابعة الدقيقة لحالة الوحدات المتحركة لضمان سلامتها قبل انطلاق الرحلات، إضافة إلى تعزيز مستويات النظافة داخل العربات لتقديم خدمة آمنة ومنضبطة.

مواعيد حجز تذاكر قطارات عيد الفطر

أقرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر جدولا زمنيا منظما لعمليات الحجز المسبق خلال عيد الفطر المبارك لعام 2026 يربط بين تاريخ الانطلاق وموعد توفر التذاكر للجمهور.

يتاح حجز مقاعد رحلات الأحد الموافق 15 مارس اعتبارا من مطلع ذات الشهر لعام 2026.

تبدأ مبيعات تذاكر القطارات ليوم الاثنين 16 مارس في اليوم الثاني من الشهر نفسه.

ينطلق حجز تذاكر السفر المخصصة ليوم الثلاثاء 17 مارس عند حلول الثالث من الشهر.

تتوفر مقاعد رحلات يوم الأربعاء 18 مارس للجمهور بدءا من تاريخ 4 من الشهر.

يفتح باب شراء تذاكر يوم الخميس 19 مارس رسميا في اليوم الخامس من الشهر.

تتاح حجوزات آخر أيام عطلة الأسبوع الجمعة 20 مارس اعتبارا من السادس من الشهر.

ويقتصر حجز المقاعد عبر منافذ التذاكر على 4 تذاكر بحد أقصى لكل مسافر بموجب بطاقة الرقم القومي، وذلك لضمان التوزيع العادل للمقاعد المتاحة ومنح الفرصة لأكبر عدد من المواطنين للحصول على تذاكرهم بكل شفافية.

خطوات حجز تذاكر قطارات عيد الفطر 2026



التوجه المباشر إلى شبابيك التذاكر المتوفرة في جميع محطات السكة الحديد بكافة المحافظات.

حجز المقاعد إلكترونيا وبكل سهولة عبر الموقع الرسمي التابع للهيئة على شبكة الإنترنت.

استخدام تطبيق "Egyptian National Railways" المتاح للتحميل على هواتف الأندرويد والآيفون.

شراء التذاكر من خلال نقاط وكلاء البيع وشركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة في الأسواق.

طلب الخدمة الصوتية بالاتصال على رقم 1661 للمحمول أو رقم 09000661 من أي تليفون أرضي.

مراجعة مكاتب المدينة التي تعمل خارج المحطات والبالغ عددها 34 مكتبا على مستوى الجمهورية.

الحجز الفوري عبر ماكينات الحجز الذاتي "TVM" الموجودة داخل بعض المحطات الرئيسية الكبرى.