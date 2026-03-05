قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجم الزمالك السابق يطالب بتأجيل مباراة إنبي أمام الأبيض في الدوري
البنتاجون يكشف أسماء 6 جنود أمريكيين قتلوا في غارة إيرانية بالكويت
تسرب نفطي محتمل.. انفجار قرب ناقلة نفط قبالة سواحل الكويت
نفحات شهر رمضان 2026.. 3 عبادات تعادل أجر قيام الليل والثواب عليها مضاعف
وفقا لآخر تحديثات.. سعر الدولار في البنك الأهلي الآن
وأنت في بيتك.. 7 طرق ذكية لحجز تذاكر قطارات عيد الفطر 2026
جوجل تكشف أسرار Gemini.. تحديث جديد يغير قواعد اللعبة في المنزل الذكي
إصابة 6 أشخاص في حريق هائل بمخازن مول مفروشات شهير بالمحلة
صدمة لـ الزمالك بسبب فيريرا.. قرار غير متوقع من فيفا ضد النادي
50 مليون جنيه خسائر.. اللقطات الأولى لحريق مول تجاري شهير بالغربية
عودة لصوص الذهب.. سرقة 130 جرامًا من منزل بالمنشاة في سوهاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وأنت في بيتك.. 7 طرق ذكية لحجز تذاكر قطارات عيد الفطر 2026

قطارات
قطارات
حمادة خطاب

بدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إتاحة حجز تذاكر قطارات عطلة عيد الفطر، عبر منظومة الحجز المسبق بكافة الخطوط، لتيسير حركة سفر المواطنين.

ووجهت قيادة الهيئة بضرورة وجود جميع المسؤولين لمتابعة انتظام حركة التشغيل ميدانيا، مع تفعيل الإشراف المباشر على غرفة العمليات لمراقبة مسير قطارات مصر عبر الشبكة بالكامل.

وتضمنت التعليمات التشديد على إجراء أعمال الصيانة الفنية اللازمة، والمتابعة الدقيقة لحالة الوحدات المتحركة لضمان سلامتها قبل انطلاق الرحلات، إضافة إلى تعزيز مستويات النظافة داخل العربات لتقديم خدمة آمنة ومنضبطة.

مواعيد حجز تذاكر قطارات عيد الفطر 

أقرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر جدولا زمنيا منظما لعمليات الحجز المسبق خلال عيد الفطر المبارك لعام 2026 يربط بين تاريخ الانطلاق وموعد توفر التذاكر للجمهور.

يتاح حجز مقاعد رحلات الأحد الموافق 15 مارس اعتبارا من مطلع ذات الشهر لعام 2026.

تبدأ مبيعات تذاكر القطارات ليوم الاثنين 16 مارس في اليوم الثاني من الشهر نفسه.

ينطلق حجز تذاكر السفر المخصصة ليوم الثلاثاء 17 مارس عند حلول الثالث من الشهر.

تتوفر مقاعد رحلات يوم الأربعاء 18 مارس للجمهور بدءا من تاريخ 4 من الشهر.

يفتح باب شراء تذاكر يوم الخميس 19 مارس رسميا في اليوم الخامس من الشهر.

تتاح حجوزات آخر أيام عطلة الأسبوع الجمعة 20 مارس اعتبارا من السادس من الشهر.

ويقتصر حجز المقاعد عبر منافذ التذاكر على 4 تذاكر بحد أقصى لكل مسافر بموجب بطاقة الرقم القومي، وذلك لضمان التوزيع العادل للمقاعد المتاحة ومنح الفرصة لأكبر عدد من المواطنين للحصول على تذاكرهم بكل شفافية.

خطوات حجز تذاكر قطارات عيد الفطر 2026 


التوجه المباشر إلى شبابيك التذاكر المتوفرة في جميع محطات السكة الحديد بكافة المحافظات.

حجز المقاعد إلكترونيا وبكل سهولة عبر الموقع الرسمي التابع للهيئة على شبكة الإنترنت.

استخدام تطبيق "Egyptian National Railways" المتاح للتحميل على هواتف الأندرويد والآيفون.

شراء التذاكر من خلال نقاط وكلاء البيع وشركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة في الأسواق.

طلب الخدمة الصوتية بالاتصال على رقم 1661 للمحمول أو رقم 09000661 من أي تليفون أرضي.

مراجعة مكاتب المدينة التي تعمل خارج المحطات والبالغ عددها 34 مكتبا على مستوى الجمهورية.

الحجز الفوري عبر ماكينات الحجز الذاتي "TVM" الموجودة داخل بعض المحطات الرئيسية الكبرى.

الهيئة القومية لسكك حديد مصر تذاكر قطارات عطلة عيد الفطر الخطوط سفر المواطنين انتظام حركة التشغيل قطارات مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

الطقس غدًا.. موجة برد صباحية وصقيع في سيناء وارتفاع تدريجي بالحرارة نهارًا

الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ فجرًا وتستمر 5 ساعات

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين الجديدة؟

قيمة زكاة الفطر 2026 عن كل فرد.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

قيمة زكاة الفطر 2026 عن كل فرد.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

صورة من الفيديو

رسومات ثلاثية الأبعاد تخدع صواريخ الكيان| حكاية حيلة جهنمية استخدمتها إيران لاستنزاف ذخائر إسرائيل

محمد امام ومرتضى منصور

محمد إمام يرد على مرتضى منصور: مفيش أقوى من الزعيم في التاريخ

صورة أرشيفية

الحرب على إيران.. هيئة بريطانية تكشف عن حادثة بحرية بميناء مبارك الكبير بالكويت

ترشيحاتنا

فعاليات الأسبوع الدعوي التاسع عشر بجامعة الأزهر

البحوث الإسلامية يواصل فعاليات الأسبوع الدعوي 19 بـ صيدلة الأزهر

أداء العمرة

هل يجوز استخدام حبوب تأخير الحيض لأداء العمرة؟.. الأزهر للفتوى يجيب

ملتقى الجامع الأزهر

ملتقى الجامع الأزهر: الاحتكار عدوان على مقاصد الشريعة ومفسدة لبركة المال

بالصور

جيلي تتحدى بـ Galaxy Cruiser‏ ‏لاند روفر ديفندر.. من تتفوق؟

جيلي Galaxy Cruiser
جيلي Galaxy Cruiser
جيلي Galaxy Cruiser

لعزومات رمضان.. فرخة روستو كاملة في الفرن مع أرز خلطة

فرخة روستو كاملة في الفرن مع أرز خلطة..
فرخة روستو كاملة في الفرن مع أرز خلطة..
فرخة روستو كاملة في الفرن مع أرز خلطة..

قفطان أنيق.. هنا الزاهد تستعرض جمالها بإطلالة رمضانية

بقفطان انيق..هنا الزاهد تستعرض جمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان انيق..هنا الزاهد تستعرض جمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان انيق..هنا الزاهد تستعرض جمالها بإطلالة رمضانية

بعد تصدرها الترند.. 6 إطلالات لـ دينا الشربيني قبل فستان الفرح في اتنين غيرنا

بعد تصدرها التريند..10صور لـ دينا الشربينى بسبب فستان الفرح فى اتنين غيرنا
بعد تصدرها التريند..10صور لـ دينا الشربينى بسبب فستان الفرح فى اتنين غيرنا
بعد تصدرها التريند..10صور لـ دينا الشربينى بسبب فستان الفرح فى اتنين غيرنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد