نجم الزمالك السابق يطالب بتأجيل مباراة إنبي أمام الأبيض في الدوري
البنتاجون يكشف أسماء 6 جنود أمريكيين قتلوا في غارة إيرانية بالكويت
تسرب نفطي محتمل.. انفجار قرب ناقلة نفط قبالة سواحل الكويت
نفحات شهر رمضان 2026.. 3 عبادات تعادل أجر قيام الليل والثواب عليها مضاعف
وفقا لآخر تحديثات.. سعر الدولار في البنك الأهلي الآن
وأنت في بيتك.. 7 طرق ذكية لحجز تذاكر قطارات عيد الفطر 2026
جوجل تكشف أسرار Gemini.. تحديث جديد يغير قواعد اللعبة في المنزل الذكي
إصابة 6 أشخاص في حريق هائل بمخازن مول مفروشات شهير بالمحلة
صدمة لـ الزمالك بسبب فيريرا.. قرار غير متوقع من فيفا ضد النادي
50 مليون جنيه خسائر.. اللقطات الأولى لحريق مول تجاري شهير بالغربية
عودة لصوص الذهب.. سرقة 130 جرامًا من منزل بالمنشاة في سوهاج
تكنولوجيا وسيارات

جوجل تكشف أسرار Gemini.. تحديث جديد يغير قواعد اللعبة في المنزل الذكي

شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة جوجل Google، عن حزمة تحديثات جديدة لتجربة Gemini ضمن منظومة المنزل الذكي، تتضمن إصلاحات وتحسينات واسعة على الأوامر الصوتية؛ استجابة لعدد من الشكاوى الشائعة والمتخصصة من المستخدمين.

وجاء الإعلان عبر “أنيش كاتوكاران” رئيس المنتجات لقطاع المنزل في جوجل، من خلال منشور على منصة إكس (تويتر سابقا)، حيث استعرض أبرز التحسينات التي تستهدف دقة تنفيذ الأوامر وفهم السياق بشكل أفضل.

أبرز التحديثات والتحسينات

- تحسين العزل في الأوامر: عند قول “أطفئ المطبخ”، سيقتصر التنفيذ على إطفاء الأضواء فقط، دون التأثير على المقابس أو الأجهزة غير المصنفة.

- تصحيح نطاق التنفيذ: أمر “أطفئ جميع الأضواء” سيطبق داخل المنزل المحدد فقط، بدلا من استهداف أكثر من موقع.

- فهم سياق الجهاز: بات النظام يميز نوع الجهاز حتى لو لم يكن موضحا في اسمه.

- الاعتماد الدقيق على الموقع: سيستخدم Gemini عنوان المنزل المحدد داخل تطبيق Google Home بشكل صارم عند تنفيذ الأوامر.

- تقليل المقاطعة المبكرة: خفضت جوجل بشكل ملحوظ حالات مقاطعة Gemini للمستخدم أثناء الحديث.

- تحسين الموثوقية العامة: الأوامر اليومية مثل الملاحظات والتذكيرات والمؤقتات أصبحت أكثر استقرارا ودقة.

- تحسين الروتينات المخصصة: الروتينات التي ينشئها المستخدمون ستعمل الآن بدرجة أعلى من الاعتمادية.

- إجابات أدق ودعم موسيقي أفضل: تم تحديث نماذج Gemini لتحسين جودة الردود على الأسئلة العامة، مع دعم أفضل للأغاني الحديثة.

تطبيق Google Home

مزايا جديدة

- البحث المباشر للكاميرات Live Search: يمكن لـ Gemini الإجابة عن أسئلة تتعلق بالحالة الراهنة للمنزل عبر كاميرات Nest Cam، وذلك لمشتركي خدمة Google Home Premium Advanced.

- دعم قفل Nest x Yale: أصبح دعم Nest x Yale Lock متاحا بشكل عام.

- تحديث Nest Wifi Pro: بدأت جوجل إطلاق تحديث مارس 2026 لجهاز Nest Wifi Pro، مع تحسينات على أداء الشبكات المتداخلة Mesh.

ورغم أن صفحة الدعم الرسمية لم تُحدَّث بعد لتعكس هذه التغييرات؛ فإن قائمة التحسينات تشير إلى مراجعة شاملة لأداء Gemini في بيئة المنزل الذكي.

جوجل Gemini Google Home

