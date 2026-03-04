سباق المتصفحات يشتعل.. خطوة مفاجئة من جوجل تغير قواعد اللعبة

في خطوة تعكس احتدام المنافسة في سوق المتصفحات، أعلنت شركة جوجل Google، عن تسريع وتيرة تحديثات متصفحها كروم Chrome، في وقت تسعى فيه متصفحات مدعومة بالذكاء الاصطناعي من شركات مثل OpenAI وPerplexity AI إلى اقتطاع حصة من سوق ظل لسنوات تحت هيمنة كروم.

وأوضحت جوجل، أن كروم سينتقل ابتداء من شهر سبتمبر المقبل من جدول إصدار كل أربعة أسابيع إلى جدول جديد كل أسبوعين، ما يعني مضاعفة وتيرة طرح التحديثات الرئيسية.

جوجل تسرع جدول إصدارات كروم

وكان كروم قد التزم بإطلاق “محطة رئيسية” Milestone جديدة مع كل إصدار، سواء في مجالات الاستقرار أو السرعة أو سهولة الاستخدام، وذلك إلى جانب التحديثات الأمنية الأسبوعية التي بدأ اعتمادها منذ عام 2023، ومع الجدول الجديد، ستصل هذه التحسينات بوتيرة أسرع مرتين من السابق.

جدول تحديثات كروم

وتؤكد جوجل رسميا أن القرار يأتي استجابة للتطور السريع في بيئة الويب، ورغبتها في تمكين المطورين من الوصول الفوري إلى أحدث الأدوات والتحسينات، غير أن هذه الخطوة تتزامن مع بروز منافسة محتملة من مزودي نماذج الذكاء الاصطناعي، الذين يسعون إلى إعادة تعريف تجربة التصفح نحو “ويب وكيلي” Agentic Web، تنفذ فيه مزيد من المهام تلقائيا نيابة عن المستخدمين.

في هذا السياق، تعمل ChatGPT Atlas، وهو متصفح تطوره OpenAI، على دمج مساعد ذكاء اصطناعي مدمج مع تجارب لأدوات أتمتة متعددة.

متصفح كروم

كما يقدم متصفح Comet من بربليكستي مساعدا ذكيا جانبيا لجميع المستخدمين، إضافة إلى أدوات مثل مساعد البريد الإلكتروني ومنسق الاجتماعات للمشتركين المدفوعين.

وردا على هذه التحركات، كثفت جوجل دمج تقنيات Gemini داخل كروم، مضيفة مجموعة من الخصائص الوكيلة القادرة على تنفيذ مهام ذاتية بشكل مستقل.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق جدول الإصدارات الجديد مع نسختي “بيتا” و”المستقرة” من كروم (الإصدار 153) في 8 سبتمبر 2026، ليشمل جميع المنصات، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر وأنظمة أندرويد وiOS.

وفي المقابل، لن يطرأ أي تغيير على قنوات الإصدارات المبكرة مثل Dev وCanary.

أما إصدار “Extended Stable” المخصص لمسؤولي أنظمة الشركات ومطوري Chromium الذين يحتاجون إلى فترة أطول لإدارة التحديثات، فسيستمر وفق دورة تمتد لثمانية أسابيع كما هو معمول به حاليا، مع استمرار إتاحته لمستخدمي أجهزة كروم بوك.