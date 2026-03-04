قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لم تكن قادمة لمصر.. وزارة البترول تنفي صلتها بناقلة غاز تعرضت لحادث قبالة سواحل ليبيا
ما حكم صيام مريض الزهايمر؟.. رد قاطع من المفتي
توفيق عكاشة يتوعد المتطاولين بإجراءات قانونية
جهاز الأمن القطري يعلن القبض على خليتين تتبعان للحرس الثوري الإيراني
المريض يصوم رمضان أم يفطر؟.. رد حاسم من المفتي
برلمانية: تأمين الطاقة الكهربائية إنجاز استراتيجي للدولة في زمن الحرب
لاريجاني: اغتيال خامنئي سيكون له ثمن باهظ على أمريكا
وزير التعليم العالي يؤكد على ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي التطبيقي
محمد إمام يرد على مرتضى منصور: مفيش أقوى من الزعيم في التاريخ
3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة
الأردن: لا يوجد أي دبلوماسي إسرائيلي على أراضينا منذ حرب غزة
العراق يغرق في الظلام.. انقطاع تام للكهرباء بسبب هجوم سيبراني
تكنولوجيا وسيارات

سباق المتصفحات يشتعل.. خطوة مفاجئة من جوجل تغير قواعد اللعبة

شيماء عبد المنعم

في خطوة تعكس احتدام المنافسة في سوق المتصفحات، أعلنت شركة جوجل Google، عن تسريع وتيرة تحديثات متصفحها كروم Chrome، في وقت تسعى فيه متصفحات مدعومة بالذكاء الاصطناعي من شركات مثل OpenAI وPerplexity AI إلى اقتطاع حصة من سوق ظل لسنوات تحت هيمنة كروم.

وأوضحت جوجل، أن كروم سينتقل ابتداء من شهر سبتمبر المقبل من جدول إصدار كل أربعة أسابيع إلى جدول جديد كل أسبوعين، ما يعني مضاعفة وتيرة طرح التحديثات الرئيسية.

جوجل تسرع جدول إصدارات كروم

وكان كروم قد التزم بإطلاق “محطة رئيسية” Milestone جديدة مع كل إصدار، سواء في مجالات الاستقرار أو السرعة أو سهولة الاستخدام، وذلك إلى جانب التحديثات الأمنية الأسبوعية التي بدأ اعتمادها منذ عام 2023، ومع الجدول الجديد، ستصل هذه التحسينات بوتيرة أسرع مرتين من السابق.

جدول تحديثات كروم

وتؤكد جوجل رسميا أن القرار يأتي استجابة للتطور السريع في بيئة الويب، ورغبتها في تمكين المطورين من الوصول الفوري إلى أحدث الأدوات والتحسينات، غير أن هذه الخطوة تتزامن مع بروز منافسة محتملة من مزودي نماذج الذكاء الاصطناعي، الذين يسعون إلى إعادة تعريف تجربة التصفح نحو “ويب وكيلي” Agentic Web، تنفذ فيه مزيد من المهام تلقائيا نيابة عن المستخدمين.

في هذا السياق، تعمل ChatGPT Atlas، وهو متصفح تطوره OpenAI، على دمج مساعد ذكاء اصطناعي مدمج مع تجارب لأدوات أتمتة متعددة. 

كما يقدم متصفح Comet من بربليكستي مساعدا ذكيا جانبيا لجميع المستخدمين، إضافة إلى أدوات مثل مساعد البريد الإلكتروني ومنسق الاجتماعات للمشتركين المدفوعين.

وردا على هذه التحركات، كثفت جوجل دمج تقنيات Gemini داخل كروم، مضيفة مجموعة من الخصائص الوكيلة القادرة على تنفيذ مهام ذاتية بشكل مستقل.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق جدول الإصدارات الجديد مع نسختي “بيتا” و”المستقرة” من كروم (الإصدار 153) في 8 سبتمبر 2026، ليشمل جميع المنصات، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر وأنظمة أندرويد وiOS. 

وفي المقابل، لن يطرأ أي تغيير على قنوات الإصدارات المبكرة مثل Dev وCanary.

أما إصدار “Extended Stable” المخصص لمسؤولي أنظمة الشركات ومطوري Chromium الذين يحتاجون إلى فترة أطول لإدارة التحديثات، فسيستمر وفق دورة تمتد لثمانية أسابيع كما هو معمول به حاليا، مع استمرار إتاحته لمستخدمي أجهزة كروم بوك.

تطبيقات متصفحات كروم جوجل تحديثات كروم

